    哥倫比亞34名士兵被綁架 兇手竟是受叛軍指使的村民

    哥倫比亞國防部長桑切斯表示，軍方將全力救出這些士兵。（法新社檔案照）

    哥倫比亞國防部長桑切斯表示，軍方將全力救出這些士兵。（法新社檔案照）

    2025/08/27 09:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞政府於26日表示，在南部地區與叛軍作戰的34名士兵遭到綁架，而做出此行為的竟是受到叛軍指使的當地村民。

    據《美聯社》報導，哥倫比亞政府於26日聲稱，有34名士兵遭到叛軍指使的村民綁架，國防部長桑切斯（Pedro Sánchez）指出，軍方將竭盡所能救出這些士兵，同時也對提供任何線索、消息的民眾給予5000美元（約15.28萬新台幣）的獎勵。

    桑切斯提到，目前得知，自24日衝突爆發以來，這些士兵一直被關押在埃爾雷托諾村（El Retorno），先前的戰鬥共造成10名叛軍「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）死亡。桑切斯補充，對方此次還要求歸還其中1名叛軍的遺體。

    哥倫比亞政府過往與FARC紛爭不斷，雖然在2016年簽署了和平協議，但後續還是與該組織內部分裂成員產生許多衝突，又因為販毒集團以及其他反政府組織會爭奪FARC先前放棄的領土，導致部分農村地區的安全受影響，甚至出現叛軍關押無辜村民的情形，哥倫比亞政府稱，這些惡徒有時還會逼迫他們對抗軍隊。

