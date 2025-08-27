為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    重大政策轉變！ 烏克蘭政府允許18至22歲男性自由出境

    烏克蘭總理斯維里登科表示，烏克蘭內閣已修訂出入境規定，允許18至22歲男性得以自由出境。（法新社）

    2025/08/27 09:29

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭自從2022年2月下旬爆發以來，已過3年半時間，烏克蘭在戰爭爆發後禁止18至60歲男性離境，而相關政策如今有所鬆綁。烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）26日在社群軟體Telegram上表示，烏克蘭內閣已修訂出入境規定，允許18至22歲男性得以自由出境。

    綜合外媒報導，烏俄戰爭爆發後，烏克蘭政府規定18至60歲男性禁止離境，雖有部分例外，但此項規定主要是為了確保該國兵力來源，25至60歲男性可被徵召入伍。

    由於烏俄戰事陷入膠著，加上近期關於停火的相關談判持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基於本月12日要求內閣放寬對18至22歲烏克蘭男性的邊境通行限制。總理斯維里登科18日提到，內閣正在制定相關政策，允許18至22歲的烏克蘭男性出境。

    時至26日，斯維里登科宣布18至22歲男性可自由出入邊境，此政策適用於年齡層內的所有公民，此項決定也適用於居住在境外的烏克蘭公民。

