    首頁　>　國際

    以襲加薩醫院致20死 稱目標疑似是哈瑪斯攝影機

    以色列兩度空襲加薩醫院，造成至少20人喪命，其中包括5名記者。圖為身為遇難者之一的達加，她為 美聯社與其他媒體撰稿。（美聯社）

    以色列兩度空襲加薩醫院，造成至少20人喪命，其中包括5名記者。圖為身為遇難者之一的達加，她為 美聯社與其他媒體撰稿。（美聯社）

    2025/08/27 09:44

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列25日兩度空襲加薩納瑟醫院（Nasser hospital），造成至少20人喪命，其中包括5名記者。以色列26日公布調查結果，稱襲擊針對目標疑似是哈瑪斯攝影機。

    根據美聯社報導，以軍26日指出，因認為哈瑪斯正使用攝影機觀察以軍，才下令對納瑟醫院發動攻擊。

    以軍聲稱，有6名死者是巴勒斯坦武裝份子，而遇害的5名記者並不在其中。但以色列沒有證據證明6名死者是武裝分子，且其中2人經其僱主確認是醫院醫護人員和急救服務司機。

    以軍說，正在對批准這次攻擊的指揮系統進行持續調查。1名軍方官員透露，對醫院的2次攻擊都是由坦克實施。

    以軍沒有詳細說明為何還要發動第二次攻擊，也沒有解釋如何在人群中識別武裝分子。

    哈瑪斯政治局成員納伊姆（Bassem Naim）說，哈瑪斯並沒有在醫院放置攝影機。他強調，若醫院真有攝影機，那以色列也有很多方法將其摧毀，不需將砲彈瞄準醫院。

    聯合國人權辦公室發言人阿爾-基坦（Thameen Al-Kheetan）表示，記者在加薩遇害事件應引起世界震驚。世界不應只是保持沉默，而是該採取行動，要求追究責任與伸張正義。

