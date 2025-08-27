為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    新加坡正妹網紅唐吉訶德行竊 狂偷逾萬元化妝品被逮

    新加坡女網紅山口吉尼（見圖）和友人前往連鎖超市唐吉訶德行竊，偷走價值逾600元新幣的美妝商品。（圖擷自IG）

    2025/08/27 09:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1名女網紅凌晨和友人前往日本連鎖超市唐吉訶德（Don Don Donki）行竊，偷走逾600元新幣（約新台幣1萬4300元）的美妝商品，本週二（26日）上午當庭認罪。

    據新媒《聯合早報》報導，被告是30歲女網紅山口吉尼（Genie Yamaguchi），她在社群媒體Instagram的帳號擁有1萬4800人追蹤。山口吉尼的帳號介紹，她是一名遊戲實況主，同時經營醫美診所等，目前帳號已關閉。

    被告週二上午承認1項共謀偷竊的指控。她和28歲友人李雪愷（音譯）去年8月25日凌晨2時30分至3時之間，在新加坡烏節路知名購物中心Orchard Central地下2樓的唐吉訶德行竊。

    案情顯示，被告當天和李雪愷到位於烏節路的唐吉訶德偷竊，她們從展示櫃拿走了27樣商品，其中包括化妝海綿、唇膏和精華液等。

    她們把商品放入推車後，沒有支付任何費用就離開，兩人事後碰面時，遭值班職員撞見。職員聯絡了經理，對方調閱監視畫面，察覺商品被偷後，透過網路報案。

    新加坡警方隔月逮捕被告，兩人最後只歸還了9件商品；兩人事後均有意賠償其他被偷走的商品。

    控方指出，被告沒有案底，要求讓被告接受評估，看她是否適合日間報到令。代表律師也同意，並指被告已在本月22日向唐吉訶德做出賠償。

    法官最後命令控方提呈日間報到令的報告，9月23日宣判。

    新加坡女網紅山口吉尼週二上午承認1項共謀偷竊的指控。（圖擷自IG）

