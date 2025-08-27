進廁所擁抱親吻被舉報…… 印尼2男慘遭「公開鞭刑」

印尼亞齊省26日執行公開鞭刑，圖為一名執法人員以藤條鞭打因擁抱親吻、違反伊斯蘭律法而遭定罪的男子。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼保守的亞齊省（Aceh）再度執行公開鞭刑，其中兩名男子因擁抱與親吻，遭伊斯蘭律法法庭認定其行為可能導致被禁止的同性性關係，而被定罪。根據《美聯社》報導，這起事件再次引發了國際人權組織對當地律法的強烈譴責。

26日在首府班達亞齊（Banda Aceh）的一處城市公園內，約有100名民眾在一個舞台下，圍觀了這場鞭刑的執行。這兩名年僅20與21歲的男子，背部遭到身穿長袍、頭戴頭套的執法人員，以藤條鞭打數十下。在亞齊省，包括同性性行為、賭博、飲酒等都被視為違反道德的罪行，最高可判處100下鞭刑。

根據法庭紀錄，這兩名男子是在今年四月被捕。當時有民眾向警方巡邏隊舉報，稱看見他們一同進入公園的同一間廁所。警方隨後發現兩人在廁所內擁抱與親吻。法庭紀錄顯示，他們是透過一個線上交友應用程式認識後，相約在公園見面。法院最終判處兩人各80下鞭刑。

人權組織痛批 當地民眾稱具嚇阻作用

國際特赦組織（Amnesty International）發布聲明，稱對這兩名男子的鞭刑是「一場令人不安、由國家認可的歧視與殘酷行為。」印尼刑事司法改革研究所代理執行主任拉瑪瓦蒂（Maidina Rahmawati）也指出，公開鞭刑違背了印尼已批准的廢除不人道懲罰的公約。然而，一名到場觀看的當地居民薩普特拉（Aulia Saputra）則表示，他希望這種懲罰能對違法者起到教訓作用，並產生嚇阻效果。

