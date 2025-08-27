立陶宛新總理想「友中」 執政聯盟被疑「親俄」引萬人抗議

立陶宛國會26日批准社會民主黨籍的魯吉尼涅（Inga Ruginiene）出任新任總理。（美聯社）

2025/08/27 08:28

〔中央社〕立陶宛國會26日批准社會民主黨籍的魯吉尼涅出任新任總理，接替7月因涉商業調查辭職的帕魯克斯（Gintautas Paluckas）。同日，由社會民主黨籌組的新執政聯盟，因納入被指親俄的政黨而引發大規模示威。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，國會以78票贊成、35票反對、14票棄權通過魯吉尼涅（Inga Ruginiene）的任命。

44歲的魯吉尼涅自去年起擔任社會安全與勞動部長。她是政壇新秀，2024年才加入社會民主黨（Social Democrats）並進入國會，過去曾任立陶宛工會聯盟主席。

魯吉尼涅在投票前發表演說，呼籲跨黨合作。她表示，希望能在任期結束時告訴國人「我們完成了重要工作」，並強調妥協是永續治理之道。她並承諾，首訪將前往華沙和基輔，以鞏固與波蘭、烏克蘭的關係，並力求與中國關係正常化。

依規定，魯吉尼涅需在15日內提出內閣名單並獲總統同意，隨後送交國會審議施政計畫。新政府將由社會民主黨、「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）、「立陶宛農民與綠黨聯盟」（Lithuanian Farmers and Greens Union）與「基督教家庭聯盟」（Christian Families Alliance）共同組成，4黨於日前簽署聯合執政協議，合計掌握國會141席中的82席。

不過，聯合政府的組成卻掀起強烈反彈。26日約有2000人聚集在維爾紐斯總統府前抗議，隨後遊行至國會大樓，隊伍擴增至約1萬人。

抗議者手持「羞恥的社會民主黨」、「不要親俄政府」等標語，高喊反對聲浪，並將當天定名為「羞恥日」。

組織者之一、記者兼公民運動人士塔皮納斯（Andrius Tapinas）指出，集會是呼籲總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在批准部長人選時展現更大誠信。他批評執政聯盟中有議員反對制裁俄羅斯及白俄羅斯，質疑它的忠誠度，並認為這將加深新政府治理的困難。

示威人士也遞交一份請願書給總統，指稱聯合政府對立陶宛國家地位與聲譽構成重大威脅，並呼籲總統拒絕任命來自「尼穆納斯的黎明」以及「基督教家庭聯盟」的閣員。

瑙塞達稍早回應表示，將繼續拒絕「尼穆納斯的黎明」提出的部長人選，但對「基督教家庭聯盟」則持開放態度，稱該黨雖與領袖有分歧，但仍是「可靠的夥伴」。

示威人潮最終聚集在國會外的廣場，當時正值議員辯論魯吉尼涅的總理提名。雖然新政府在國會中具備多數優勢，但社會對合法性與穩定性的質疑，勢必成為魯吉尼涅領導下首要面對的挑戰。

