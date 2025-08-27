川普推動華府謀殺案全判死刑 陪審團可能不買單

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，「任何人在首都（犯下）謀殺，都會被判處死刑」，不過，華府多數居民反死刑，檢方難以說服特別陪審團判處死刑，就算陪審團一致認定被告有罪也是如此，「一律判死」恐難以落實。示意圖。（路透）

2025/08/27 09:49

〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）今天表示，「任何人在首都（犯下）謀殺，都會被判處死刑」，不過，華府多數居民反死刑，檢方難以說服特別陪審團判處死刑，就算陪審團一致認定被告有罪也是如此，「一律判死」恐難以落實。

川普上午與內閣閣員會晤時，提到死刑是「非常有力的預防性」措施，「如果有人在首都、華盛頓特區殺了人，我們將會求處死刑」，但沒談具體細節。

請繼續往下閱讀...

華府大多數謀殺案件依地方法律起訴，雖然理論上若犯罪符合聯邦法律，檢方可以求處死刑。

但實際上，真正要求處死刑判決恐怕沒那麼容易，因為檢方必須說服陪審員同意。前聯邦公設辯護人、現轉為私人辯護律師的傑福瑞斯（Jon Jeffress）對美國有線電視新聞網（CNN）說，在華府很難找到12個願意判死的人。

美國聯邦案件的刑事審判幾乎都是12人陪審團。

2003年來，華府聯邦法院就沒有舉行過死刑審判。當年摩爾（Rodney L. Moore）被判犯下10起謀殺罪，葛瑞（Kevin L. Gray）被判犯有19起謀殺罪，但法庭紀錄顯示，陪審員表示無法對這2名男子處以死刑達成共識，最後判處無期徒刑。

近幾個月來，司法部對聯邦法院審理的至少3起案件表示可能求處死刑。其中一起案件涉及31歲的羅德里格斯（Elias Rodriguez），他被控於5月槍殺2名以色列大使館職員。

根據法庭紀錄，司法部也正積極考慮在華府地方法院對2008年因幫派案件而被起訴、近期才引渡到美國的2名墨西哥國民求處死刑。

CNN指出，前總統拜登（Joe Biden）對約36名被判死刑的聯邦囚犯減刑後，聯邦死囚已降至3人。川普重返白宮第一天起就矢言在美國恢復死刑。

英國廣播公司（BBC）報導，川普在第一任任期末的2020年底到2021年1月間，曾主導13起死刑，使他成為一個世紀以來執行死刑次數最多的美國總統，並打破了美國130年來在總統交接期間暫停處決的先例。

最後一次死刑是在2021年1月、他卸任前5天執行。

川普此番發言之際，約800名國民兵及數百名聯邦執法人員進駐華府，協助打擊犯罪與處理遊民問題。地方官員質疑聯邦介入的必要性，華府市長鮑賽（Muriel Bowser）更指出，當地「犯罪率大幅下降」、「暴力犯罪已降至30年新低」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法