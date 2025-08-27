難以克制？新加坡男師偷拍男性洗澡被判刑

新加坡1名中學男教師帶隊外出訓練，竟趁學生培訓時，前往公廁偷拍他人洗澡。圖為麥里芝蓄水池。（圖擷自Wiki）

2025/08/27 08:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1名中學男教師帶隊到該國最大水庫麥里芝蓄水池（MacRitchie Reservoir）進行訓練，竟趁學生在培訓時，到公廁偷拍他人洗澡，當地時間週二（26日）上午被判刑。

據新媒《聯合早報》報導，被告是現年51歲的巫榮川（音譯），案發時是中學教師。他面對6項包括偷拍、持有猥褻影片等指控，週二上午承認其中3項，其餘交由法官裁判時納入考慮。

案情顯示，2022年6月1日上午，不具名的目擊者（33歲）在麥里芝蓄水池跑步，隨後到公共男廁洗澡。當他走出廁所時，看見被告拿著手機走進廁所。

目擊者覺得被告舉止可疑，尾隨被告回到廁所內，結果發現被告拿著手機拍攝公開洗澡區的全裸男子。

目擊者見被告進出廁所數次均做出同樣舉動，並觀察他的手機螢幕，確認他正在錄影，於是報警處理。目擊者依照警方指示拍下被告的照片，再跟著他到停車場，待警方抵達現場後，被告隨即被捕。

調查揭露，被告是在中學任教的課外活動負責老師，事發當天是學生的訓練日，他一般負責看顧學生的書包和負責開始與結束訓練等事宜。

被告承認在進入男廁時發現有人在公開區域洗澡，於是萌生偷拍念頭。他也承認當天不只一次以同樣的方式偷拍。

除了被告當時偷拍用的手機外，新加坡警方還從被告的住處查獲另外12個電子產品，包括筆記型電腦、平板電腦、手機、硬碟和記憶卡等，並從中找到多個不同男子的猥褻影片和色情影片。

被告承認，無論在更衣室或是洗澡處，每當看到吸引他的男子時都會難以克制自己，拿出手機偷拍。

律師代被告求情時說，被告自2005年就萌生偷拍男子的念頭，如今已在接受治療。律師也表示，被告被捕時沒有否認罪行，並且配合警方調查，如今已積極尋求治療、避免再犯，懇求法官從輕發落。法院26日早上被判他坐牢5個月又5週。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法