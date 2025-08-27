日本政府籲各國別參加九三閱兵 中國強硬要求日方澄清

針對日本政府透過外交管道呼籲各國勿參加九三閱兵，中國外交部強調，中方已向日本提出嚴肅交涉，要求日方澄清。（歐新社）

2025/08/27 08:21

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共將於9月3日在天安門廣場舉行「抗戰勝利80週年閱兵」，日本政府罕見透過外交管道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加，以免中國佔據歷史詮釋的正統地位，藉由歷史議題進行國際宣傳與政治操作。針對此消息，中國外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會中回應，強調中方已向日本提出嚴肅交涉，要求日方澄清。

中國外交部發言人郭嘉昆指出，中國政府紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，是為了銘記歷史、緬懷先烈、真愛和平以及開創未來。郭強調：「任何正直坦蕩面對歷史、切實汲取歷史教訓、真正致力於和平發展的國家，都不會對此心懷疑慮，甚至提出異議。」

請繼續往下閱讀...

郭嘉昆強調，正確認識與對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，也是日本與周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一項標準。

郭嘉昆直言：「日本若真心想翻過歷史問題這一頁，就應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，與軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能取信於亞洲鄰國和國際社會。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法