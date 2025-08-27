空襲加薩醫院炸死5記者 以軍：《路透》與《美聯社》記者並非目標

以色列25日空襲加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少20人喪命，其中包括5名媒體記者。（路透）

2025/08/27 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕以色列25日兩度空襲加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser hospital），造成至少20人喪命，其中包括5名媒體記者。以軍26日表示，在空襲事件中喪生的《路透》、《美聯社》記者並非是襲擊目標，且目前軍方高層已下令進一步調查。

根據《路透》報導，以軍發言人索沙尼（Nadav Shoshani）26日表示：「我們可以確認的是，《路透》、《美聯社》記者並非攻擊目標。」以軍26日也發表書面聲明，並在其中附上6名罹難者照片，表示6人是巴勒斯坦武裝份子，而遇害的5名記者並不在其中。

聲明中指出，以軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）已進一步指示調查攻擊行動中的不合理之處，進一步調查攻擊的授權流程，包括批准用於攻擊的彈藥及授權的時間點，以及攻擊的決策過程等層面。

在事件發生後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此事件表達遺憾，並提到以色列重視記者與醫護人員的工作，強調以色列的戰爭目標是哈瑪斯（Hamas）。

在此次遇難的5名記者，包括為《路透》提供現場即時直播的攝影師馬斯里（Hussam al-Masri）、為《路透》撰稿的自由記者塔哈（Moaz Abu Taha）、為《美聯社》與其他媒體撰稿的自由記者達加（Mariam Abu Dagga）、《半島電視台》記者薩拉馬（Mohammed Salama），以及《中東之眼》（Middle East Eye）記者阿齊茲 （Ahmed Abu Aziz）。而與《路透》合作的攝影師哈里德（Hatem Khaled）也在此次空襲行動中受傷。

