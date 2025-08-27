為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    過去嗆聲「我討厭泰勒絲」 川普聽聞她婚訊大方獻祝福

    流行天后泰勒絲與NFL球星男友凱爾西於26日宣布訂婚。（法新社）

    流行天后泰勒絲與NFL球星男友凱爾西於26日宣布訂婚。（法新社）

    2025/08/27 06:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星男友凱爾西（Travis Kelce）於26日宣布訂婚，此消息震撼全球，全球各地的粉絲紛紛獻上祝福。而過去曾因泰勒絲表態支持民主黨而多次公開批評她的美國總統川普，在得知兩人喜訊後也大方獻上祝福。

    綜合外媒報導，川普26日結束內閣會議後，有媒體詢問川普對於泰勒絲與凱爾西訂婚有何看法，川普先是開玩笑地說：「祝他（凱爾西）好運。」惹得現場媒體大笑，後來川普則接著說：「我祝他們好運。我認為他是一位優秀的球員，也是一位偉大的男人；我也認為她（泰勒絲）是很棒的人，所以我祝他們好運。」

    此次川普的友善態度和過去兩次選戰中對泰勒絲的激進態度有所不同。泰勒絲過去多次批評川普，她在2019年表示，川普正在「操控美國群眾」，並在2020總統大選期間公開支持拜登。川普在2024年總統大選期間則是在社群公開嗆聲：「我討厭泰勒絲！」泰勒絲也在選戰中公開表態支持前副總統賀錦麗（ Kamala Harris）競選。

    而川普在今年5月時還發文說：「自從我說『我討厭泰勒絲』之後，有人注意到她不再火辣了嗎？」由於川普與泰勒絲在社群上一向交惡，因此川普面對泰勒絲婚訊的友善態度，讓許多美國民眾十分意外。

    川普祝福泰勒斯與凱爾西訂婚。（彭博）

    川普祝福泰勒斯與凱爾西訂婚。（彭博）

