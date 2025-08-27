加拿大女記者指路透助紂為虐 怒剪記者證

加拿大攝影記者辛克在臉書展示1張被剪成兩半的路透記者證，批評這家通訊社在加薩走廊戰爭中的立場，是對記者的「背叛」，並指控其「為這塊巴勒斯坦飛地中245名記者被殺的行動提供辯護與協助」。（取自辛克臉書）

2025/08/27 05:48

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大攝影記者辛克（Valerie Zink）在與路透合作8年後宣布辭職，並展示1張被剪成兩半的路透記者證，批評這家通訊社在加薩走廊戰爭中的立場，是對記者的「背叛」，並指控其「為這塊巴勒斯坦飛地中245名記者被殺的行動提供辯護與協助」。

辛克26日在社群平台「臉書」發文表示：「由於路透在合理化並推動加薩245名記者被有系統地暗殺中的角色，我已不可能再與路透維持關係。」

辛克以路透特約記者身分工作8年，其攝影作品廣獲紐約時報、半島電視台，以及世界各地的其他媒體採用。

她批評路透在報導半島電視台駐加薩特派員夏立夫（Anas Al-Sharif），及1支半島電視台攝影團隊在加薩遇害事件時，放大以色列「毫無根據的主張」，指夏立夫是巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」成員，而這「只是包括路透在內的媒體長期重複並予以粉飾的無數謊言之一」。

辛克說：「我珍視過去8年為路透所做的工作，但現在我已無法想像再掛著這張記者證，除了深切的羞愧與悲痛之外，毫無其他感受。」

她還強調，該通訊社「延續以色列宣傳」的意願，並沒有讓他們自己的記者免於遭受以色列的種族滅絕行動。

辛克在回顧加薩記者的勇氣時表示：「我不知道要如何開始去真正紀念加薩記者的勇敢與犧牲，他們是史上最勇敢、最優秀的人，但從現在起，我將把我所能奉獻的一切，優先投入這個目標。」

她說：「我至少欠我在巴勒斯坦的同事這麼多，甚至更多。」

辛克提到，以色列25日對加薩走廊南部納瑟醫院的攻擊，造成包括路透約聘攝影記者馬士禮（Hussam al-Masri）在內的6名記者遇害，「這是一種所謂的『雙重打擊』（double tap），以色列會先轟炸學校或醫院這類平民目標，等到醫護人員、救援隊與記者趕到現場後，再次發動襲擊。」

辛克指出，西方媒體對於這些事件的發生直接負有責任，她引用知名記者斯卡希爾（Jeremy Scahill）的話說，從紐約時報到路透，主要媒體「成為以色列宣傳的輸送帶」，美化戰爭罪行、將受害者非人化，並拋棄他們的同事與真實且道德的報導承諾。

她表示，西方媒體「在未經查證其可信度的情況下，不斷重複以色列種族滅絕式的虛構說法，放棄了最基本的新聞責任」，這不僅導致在短短2年間，加薩遇害的記者人數超過其他重大國際衝突的總和，也進一步加深了當地民眾的苦難。

