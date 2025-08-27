挺巴勒斯坦團體將發動示威 「神力女超人」將缺席威尼斯影展

聲援巴勒斯坦團體呼籲威尼斯影展終止與支持以色列政府的團體合作，並撤回對以色列女星蓋兒加朵的邀請。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕威尼斯影展本週揭幕，聲援巴勒斯坦團體希望將鎂光燈從抵達麗都島（Lido）的好萊塢明星，轉向加薩走廊，並計畫在影展最重要的夜晚之一舉行反戰示威。

「威尼斯挺巴勒斯坦」（Venice4Palestine）團體呼籲影展及其母機構「威尼斯雙年展」（Venice Biennale），終止與支持以色列政府的團體合作，並撤回對演員巴特勒（Gerard Butler）和蓋兒加朵（Gal Gadot）的邀請。

在影展27日開幕當天，抗議者上午將在著名的紅毯前召開記者會，並計畫在30日晚間發動遊行，當晚將舉行名導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的「科學怪人」（Frankenstein）全球首映。

英國左派導演肯洛區（Ken Loach）和義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher），是簽署「威尼斯挺巴勒斯坦」公開信的數百名人士之一。影展主席巴伯拉（Alberto Barbera）26日告訴美聯社，雖然他們對加薩的受害者感同身受，但雙年展不會發表政治聲明，也不會抵制藝術家。

巴伯拉說：「我們是一個討論與對話的空間。我們對於巴勒斯坦不可接受的局勢，完全開放任何形式的辯論。」

有報導指出，以「神力女超人」（Wonder Woman）一角聞名的以色列女星蓋兒加朵，在受到關注後退出影展，但巴伯拉表示，這位「白雪公主」（Snow White）女星本來就沒有計畫出席。加朵方面尚未回覆置評請求。

加朵和巴特勒都參演朱利安許納貝（Julian Schnabel）執導的電影「但丁之手」（In the Hand of Dante），該片將於9月3日在影展「非競賽單元」首映。

蘇格蘭男星巴特勒雖未公開評論加薩戰爭，但曾在2018年參加「以色列國防軍之友」（Friends of the IDF）西部地區的募款晚會。巴伯拉表示，目前仍在等待巴特勒是否會出席的訊息。巴特勒方面也尚未回覆置評請求。

雖然影展和雙年展本身不針對加薩發表政治聲明，但將舉行高瑟‧本哈尼亞（Kaouther Ben Hania）執導的「海因德之聲」（The Voice of Hind Rajab）世界首映。這部影片講述一名6歲女童海因德，在2024年初試圖與家人逃離加薩市時遇害的故事，並入選主競賽單元。

以色列25日攻擊加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）1家醫院，造成至少20人喪生，包括5名記者，另有數十人受傷，成為22個月的加薩戰爭中以色列多次打擊醫院和記者中最致命的一次，引發全球譴責。

