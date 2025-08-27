為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    烏克蘭首度承認 俄軍攻入第聶伯羅彼得羅夫斯克州

    俄國國防部公布的影像顯示，俄軍在第聶伯羅彼得羅夫斯克州的扎波里茲凱，展示俄國的國旗。（路透）

    俄國國防部公布的影像顯示，俄軍在第聶伯羅彼得羅夫斯克州的扎波里茲凱，展示俄國的國旗。（路透）

    2025/08/27 00:06

    〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭26日首次承認，俄羅斯軍隊已進入此前未遭受激烈戰鬥的中部行政區第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）。

    第聶伯羅作戰戰略部隊發言人特列古博夫（Viktor Tregubov）向法新社表示：「是的，他們已經進入，目前仍在交戰中。」

    莫斯科早在7月就聲稱其部隊已推進至該地區。此後，俄方宣稱已佔領該地區的一些聚落。

    烏克蘭總參謀部在另一份聲明中，駁回了莫斯科已完全佔領該州扎波里茲凱（Zaporizke）村和新耶戈里夫卡（Novogeorgiivka）村的說法。但與烏克蘭軍方關係密切的戰況觀察組織「DeepState」26日表示，俄羅斯已佔領這兩個村莊，目前正在鞏固陣地，並集結步兵準備進一步推進。

    第聶伯羅彼得羅夫斯克州並非莫斯科公開聲稱，併入俄羅斯領土的五個烏克蘭地區：頓內茨克、赫爾松、盧甘斯克、札波羅熱和克里米亞之一。

    烏克蘭首次承認在該地區失守，正值可能的和平協議推進態勢陷入停滯之際。此前，美國總統川普分別與俄烏兩國總統普廷和澤倫斯基會面，一度引發突破性進展的希望。但此後莫斯科排除了俄烏領導人立即舉行會談的可能性。

