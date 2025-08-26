為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    遭川普以詐欺指控開除 聯準會理事庫克要提告

    聯準會理事庫克將對川普提出告訴。（路透）

    聯準會理事庫克將對川普提出告訴。（路透）

    2025/08/26 23:59

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的律師指出，庫克將就美國總統川普開除她提出告訴。

    庫克的律師洛威爾（Abbe Lowell）26日聲明說，「川普總統沒有權力免除聯準會理事庫克」。此前一天，川普以涉及抵押貸款詐欺為由，開除庫克，並立即生效。

    洛威爾指出，「他意圖開除他，僅基於一封信函，缺乏任何事實或法律基礎。我們將提出訴訟，挑戰這個非法行為」。白宮與司法部沒有就洛威爾的聲明給與立即回應。

    美國總統川普25日以抵押貸款詐欺指控為由，致函「親愛的庫克理事」表示將開除她，並立即生效，這是他迄今為止力圖掌控美國央行及其利率調整權力的最戲劇化行動。庫克隨後反擊，「他無權這麼做」，將繼續履行職責。

    賓州大學金融與法律學者康蒂布朗（Peter Conti-Brown）說，「某種程度而言，聯準會的獨立性代表一切，它代表貨幣政策不應由現任總統為所欲為制定的理念。如果我們允許這種狀況變成常態，那麼我們所知的聯準會獨立性將告終結」。

    彭博經濟兼彼得森國際經濟學研究所經濟學家威爾科克斯（David Wilcox）說，「這對聯準會而言是黑暗的一天；這將動搖美國貨幣政策的基礎，這些震動將在美國與全球金融市場感受到」。

    根據聯準會創立的「聯邦儲備法」，美國總統不得因政策歧見解僱聯準會決策官員，以避免政治干預，但允許以「正當理由」開除官員；自1913年聯準會成立以來，川普是首位採取此行動的總統。

    依據該法，聯準會理事1任14年，由拜登總統任命的庫克任期2038年才屆滿。她是聯準會首位非裔女性理事，作風低調，投票結果與聯準會主席鮑爾一致。

