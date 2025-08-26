促停戰並擺脫中國依賴 美俄商談能源合作

美國和俄羅斯官員討論美國石油業巨擘埃克森美孚，重新投入俄羅斯遠東區「薩哈林1號」油氣開發案的可能性。（路透檔案照）

2025/08/26 23:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透26日引述5名知情人士報導，美國與俄羅斯官員在本月推動烏克蘭和平的談判場邊，討論若干能源合作提案，做為鼓勵克里姆林宮同意烏克蘭停戰，以及華府放寬對俄制裁的誘因。

此外，華府也尋求推動俄羅斯以美國技術取代中國技術，這是華府削弱俄中關係，孤立中國更廣泛戰略的一部分。

報導指出，自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯能源部門已被切斷與大多數國際投資的聯繫，無法達成重大交易。3名消息人士透露，美俄官員討論美國石油業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil），重新投入俄羅斯遠東區「薩哈林1號」（Sakhalin-1）油氣開發案的可能性。

另外4名消息人士表示，會談中也提出俄羅斯可能購買美國設備，用於其液化天然氣（LNG）專案，例如遭到西方制裁的「北極液化天然氣2號」（Arctic LNG 2）計畫。

路透15日曾報導，另一項構想是美國向俄羅斯採購核動力破冰船。

3名消息人士表示，前述會談是在美國特使魏科夫（Steve Witkoff）本月稍早訪問莫斯科期間舉行，他當時與俄羅斯總統普廷及其投資事務特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）會晤。另外2名消息人士則說，相關議題也在白宮內部與美國總統川普討論過。

1名消息人士說，這些合作提案在15日的阿拉斯加峰會上也被簡短提及，「白宮真的很想在阿拉斯加峰會後，拋出一個大投資案的新聞標題」，「這樣川普才會覺得自己有所成就。」

白宮1名官員在回應相關提問時表示，川普及其國安團隊仍在與俄、烏兩國官員接觸，推動雙邊會晤，以制止殺戮並結束戰爭，進一步公開這些議題的談判，不符合國家利益。

德米崔耶夫的發言人和埃克森美孚均拒絕置評。俄羅斯石油公司（Rosneft）與俄國最大獨立天然氣生產商「諾瓦泰克公司」（Novatek）也未回覆評論請求。

川普曾威脅，若和平談判沒有進展，將對俄國實施更多制裁，並對印度等向俄國採購石油的主要國家徵收高額關稅，使俄國難以維持當前石油出口水準。

就在阿拉斯加峰會召開同日，普廷簽署一項法令，允許包括埃克森美孚在內的外國投資者，重新獲得「薩哈林1號」開發案的股份，條件是這些外國股東必須採取行動，支持解除對俄制裁。

埃克森美孚在2022年烏克蘭戰爭爆發後，退出俄羅斯業務，並因此列計46億美元資產減損。其在「薩哈林1號」開發案中持有的30％營運股權，同年遭克里姆林宮沒收。

美國自2022年起對俄羅斯「北極液化天然氣2號」計畫實施多輪制裁，切斷其獲取耐冰船隻的管道，這些船隻對全年大部分時間在該區作業至關重要。主導該計畫的諾瓦泰克去年開始延聘華府遊說人士，試圖推動解除制裁。

