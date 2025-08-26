擴大非官方軍事與安全交流! 日媒：菲國默默將台灣納入防衛架構

今年5月美菲「肩並肩」聯合軍演，兩國部隊在巴拉望省巴拉巴克進行兩棲登陸演練。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕《日本時報》25日報導，菲律賓一名高級官員表示，儘管菲國遵守「一個中國」政策，但已悄悄擴大與台灣的非官方軍事與安全交流。該名官員說，「菲律賓正慢慢的、非正式的將台灣納入菲國與區域的防衛架構之內」。

他表示，馬尼拉正加強與台灣安全官員的交流，不僅是海岸防衛層級，也包括台灣「高級軍事領導階層」；「目前與台灣軍事之間的交流更緊密」，他說，一些「非官方」、不穿著軍裝，以觀光名義來台的訪問正展開。

儘管與台北的安全合作對菲律賓並非新鮮事，菲律賓曾參加三國海岸防衛演習，日本也參與其中，但在小馬可仕總統任內，台菲的軍事交流顯然比已公開的更多。消息人士說，「雙方現在更積極、更有意的推動相關活動」。

台灣軍事觀察員也出席今年4月21日至5月9日舉行的美菲「肩並肩」聯合演習。日本軍隊也首次以人員與裝備貢獻者的身份參與其中。台灣與菲律賓軍隊是否正式進行聯合訓練目前還不清楚，但媒體報導稱台灣人員也參與兵推規劃。

馬尼拉一直關注台灣議題，尋求強化其在台灣附近領土的防禦能力，這包括計劃在北部偏遠島嶼，尤其是巴丹和巴布延群島進行一連串基礎建設，比如興建飛機跑道和海港。而與北京在南海的領土對峙加劇，促使這些計畫成為菲律賓新的全面群島防禦戰略的一部分，該戰略更加側重威懾力，涵蓋包括專屬經濟區的範圍。

馬尼拉在台灣議題上的立場轉變成為國際關注焦點，尤其小馬可仕本月初受訪說，菲律賓將不可避免的被捲入兩岸衝突後，引發北京強烈譴責，小馬可仕說，「讓我們非常務實以對，如果中國與美國之間因台灣發生衝突，菲律賓不可能置身事外，因為我們的地理位置」。

他也說，儘管馬尼拉沒有準備戰爭，但已準備與面臨「中國威脅」的夥伴合作，「為什麼我們要拒絕面臨中國威脅的夥伴呢？我們不是傀儡國家，捍衛國家是我們的責任」。

馬尼拉與北京的關係日益緊張，傳出菲國內部有聲音說應正式承認台灣為國家，此舉可能意在加大施壓中國，迫使其船隻撤離菲律賓的主權水域。

小馬可仕也指出，如果台海發生衝突，菲國須從台灣撤離約20萬菲籍移工，是菲國介入緊急狀態的主要原因之一。

菲國軍方官員表示，他們不僅在台灣附近的北方島嶼佈署軍隊，也準備執行非戰鬥撤離行動，將菲國公民帶回家。這名政府官員說，「菲律賓武裝部隊已為此做好準備，事實上，這是『肩並肩』軍演中我們進行訓練的想定景象」。

另外，一個常被忽略的關鍵因素是，馬尼拉在與華府軍事聯盟中的義務。這位官員說，「我們會因共同防禦條約而捲入其中，」他補充，最終很大程度取決於華府如何，以及是否履行其在美國《台灣關係法》下的義務。

