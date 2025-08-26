為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日經朝日控Perplexity AI侵權 各求償22億日圓

    美國人工智慧搜尋引擎新創企業Perplexity AI logo。 （REUTERS）

    美國人工智慧搜尋引擎新創企業Perplexity AI logo。 （REUTERS）

    2025/08/26 23:10

    〔中央社〕日本經濟新聞社和朝日新聞社今天宣布，已經對美國人工智慧（AI）搜尋引擎新創企業Perplexity AI提起告訴，指控其侵權。

    「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，兩家公司指控，Perplexity AI未經允許搜集且運用他們的新聞報導，尋求法院頒布禁令，以制止據稱的侵權行徑，並且分別提出22億日圓（約1497萬美元）損害賠償。

    這是繼讀賣新聞集團本社之後的類似訴訟，凸顯從國外新聞機構開始針對AI公司的法律行動，現在正蔓延到日本。

    針對AI搜尋網路資訊，並且提供文本摘要這種未經授權使用版權內容的作法，在日本國內外採取的法律行動日益增加，日本新聞協會早已表達關切。

    根據訴狀，Perplexity繞過針對內容使用採取的技術防護措施，進入日經新聞和朝日新聞伺服器搜集報導，然後產生並且散播摘要，此舉違反日本著作權法對於重製、改編和公開傳播受著作權保護作品的規定。

    訴狀同時指控相關摘要內容不正確，沒有反映原始報導內容。但是Perplexity引用日經新聞和朝日新聞為其來源，導致兩家媒體信譽受損，侵害其商業利益，違反「不正競爭防止法」。

    日經新聞表示，遭到Perplexity未經授權使用的包括只有付費訂戶才能取得的內容。朝日新聞指出，其提供給夥伴平台「雅虎新聞」的報導，Perplexity也在未獲允許下加以使用。

    兩家報紙要求東京地方裁判所裁定停止Perplexity使用他們的作品並且刪除摘要，除分別尋求10億日圓使用費外，也就錯誤資訊造成的商業損害求償，使得各自求償總額達22億日圓。

    Perplexity於2022年由前OpenAI工程師創立，獲諸如美國電商亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）等科技業要角支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播