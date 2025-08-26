為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普簽令起訴焚燒國旗者 暗示美國人喜歡獨裁者

    川普曾怒嗆「燒美國國旗的人都該抓去關或被奪去公民權」。（路透）

    川普曾怒嗆「燒美國國旗的人都該抓去關或被奪去公民權」。（路透）

    2025/08/26 22:14

    〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）今天簽署命令，加強對首都華府的聯邦管控及起訴焚燒國旗者，並且暗示許多美國人可能「喜歡獨裁者」。

    法新社報導，川普今天進一步收緊他的管控措施，簽署一項行政命令，調查及起訴焚燒美國國旗者，即便美國最高法院1989年裁定此舉受到憲法第一修正案言論自由條款的保護。

    川普也宣布新措施，加強他對華府治安的管控，他下令美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區國民兵（National Guard）部隊內部成立一個專責單位，致力確保首都的公共安全與秩序，他還簽署行政命令，終結「無現金保釋」（cashless bail）制度。

    在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）長達80分鐘的冗長活動中，川普猛烈抨擊批評者與媒體，抱怨自己未因動用國民兵打擊犯罪與非法移民而獲得應有的讚譽。

    川普告訴記者：「他們說『我們不需要他。自由，自由。他是獨裁者。他是獨裁者。』很多人在說：『也許我們喜歡獨裁者。』」

    他還說：「我不喜歡獨裁者。我不是獨裁者。我是個擁有豐富常識且聰明的人。」

