憂中製風電機危及能源設施安全 德國北海風電場改本土供應

由於擔心中國企業明陽智能（Mingyang Smart Energy）製造風力發電機帶來安全風險，計劃在北海修建大型風電場的德國投資公司Luxcara，近日宣布不再採用中國設備，轉而由德國本土廠商供貨。（路透資料照）

2025/08/26 22:10

〔編譯盧永山／綜合報導〕去年德國北海的一個大型海上風力發電場擬使用中國製風力發電機，引發了歐洲經濟界和政界的質疑，擔憂這會讓北京當局獲得對歐洲能源關鍵基礎設施的過大影響力。《路透》報導，該風力發電場營運商主動宣布，基於安全理由，不再採用中國設備，轉而由德國本土廠商供貨。

計劃在北海修建大型風電場的德國投資公司Luxcara在8月25日表示，可能取消由中國企業明陽智能（Mingyang Smart Energy）供應風力發電機的協議。Luxcara強調，此舉除了出於「營運原因」，也是基於提升供應鏈和技術安全性的考量。

請繼續往下閱讀...

根據去年宣布的供貨協議，計劃中的北海Waterkant風電場擬由明陽智能生產風力發電機，總裝機容量為30萬千瓦，相當於40萬戶家庭的用電需求。但總部位於漢堡的Luxcara表示，該風電場為西門子旗下子公司歌美颯（Gamesa）預留19台風力發電機的容量。由於Luxcara在附近的Waterekke風電場也使用歌美颯生產的風力發電機，此一供貨商變更有助於提升營運效率。Waterekke是德國目前在北海最大規模的風電場項目，總裝機容量高達150萬千瓦。

Luxcara表示，在此次供應商變更中，圍繞中資企業明陽智能的政治爭論並未發揮決定性作用，但「我們的做法也符合政治目標，並解決了與供應鏈、技術依賴、安全方面相關的問題，這是1個積極的副作用。」

去年Luxcara與明陽智能的供應協議曝光後，引發歐洲風力發電機製造商的批評，認為這個協議涉及不公平的競爭，還會讓中國企業獲取對歐洲關鍵基礎設施的控制權，威脅歐洲的能源安全，時任德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）也宣布對該協議進行審查。

德國國防部今年稍早也發布一份研究報告，警告中國可能利用Waterkant風電場的關鍵零件進行間諜活動，甚至發動經濟戰。報告指出，迄今為止，歐洲只有義大利塔蘭托的一個風電場使用來自中國企業的風力發電機。

近年來，中國新能源發電設備廠商不斷鞏固在全球市場的壟斷地位，持續引發歐洲各國的安全擔憂。就在今年春天，一批中國產太陽能板的逆變器中被發現暗藏有無線通訊裝置；當時正值西班牙大停電事故後不久，許多歐洲人因此擔心，隨著中國產太陽能、風電設備在歐洲電網中占比越來越高，電網安全將受到挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法