拇指較長腦部也較大！ 研究發現人類、猩猩都有這種關係

人類演化歷程示意圖。（路透檔案照）

2025/08/26 21:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國瑞丁大學研究人員26日發表一份研究指出，包括人類在內，靈長類的腦部尺寸與拇指長度有關聯，拇指較長、腦部也比較大，這顯示拇指和腦部尺寸或許是共同進化。

這項研究認為，在靈長類演化過程中，隨著手部靈巧度更好，腦部也得隨之變大，來有效地處理和運用這些新能力。瑞丁大學生態與演化生物學院副研究員貝克（Joanna Baker）表示，「隨著我們的祖先抓取和操縱物體的能力更好，他們的腦部也得隨之成長來處理這些新技能，這些能力在數百萬年的腦部演化過程中經過微調」。

請繼續往下閱讀...

《衛報》、《每日郵報》報導，研究人員分析94種靈長類物種，包括現代人和已滅絕人類，以及黑猩猩、大猩猩、狐猴、狒狒、紅毛猩猩等其他靈長類。

人族物種一如預期，拇指長度都顯著比根據靈長類手部比例預測的長度長，進一步分析顯示，相對於整個手部，拇指較長，通常伴隨著腦部尺寸整體較大。不過，人類並非特例，研究分析的各種靈長類，都可見拇指較長、腦部也較大。貝克說，「所有靈長類身上都有這兩者（拇指和腦部尺寸）之間的關係」。

研究人員進一步分析腦部哪些部位，與拇指長度有正相關關係，原本預期會是負責控制運動的小腦，但是令人意外的是，其實是和認知、感覺與動作規劃有關的「新皮質」（neocortex），靈長類拇指較長者，這部位也較大。

這份26日在《通訊生物學》（Communications Biology）期刊發表的研究，首次提供直接證據，顯示從狐猴到人類，整個靈長類演化譜系中，手部靈巧度與腦部演化之間的關聯性。

不過，這份研究不支持僅憑拇指長度，就能判定是否懂得使用工具的看法，拇指較長也不能完全反映靈長類手部靈巧能力的複雜性。此外，腦容量大也不必然代表更聰明，貝克說，「並不是可以簡化為，腦部大就等於更聰明」，而是腦部變大可能涉及不同腦部區域體積增加，而這些區域各自負責行為、認知、動作控制等多種不同功能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法