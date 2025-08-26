為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全球「自拍奪命」排行榜出爐 第一名事故量遠甩其他國家

    最新研究警告，全球已有數百人因冒險自拍喪命或重傷，印度、美國與俄羅斯更被點名為自拍最危險的三大國家。示意圖，與本文無關。（法新社）

    2025/08/26 22:29

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自拍不只是記錄生活的方式，隨著社群媒體盛行，追求「完美角度」與「吸睛畫面」的風潮，讓這項看似日常的行為變成潛藏危機的奪命陷阱。最新研究警告，全球已有數百人因冒險自拍喪命或重傷，印度、美國與俄羅斯更被點名為自拍最危險的三大國家。

    根據《紐約郵報》報導，美國巴伯法律事務所（The Barber Law Firm）分析2014年3月至2025年5月全球各地的自拍意外，結果顯示印度是全球最危險的自拍國，占所有事故的42.1%，共271起案例，其中214人死亡、57人受傷。研究指出，人口密集、危險環境易接觸（如懸崖與鐵軌），再加上墜落事故占所有案例的46%，從高樓、懸崖到高架建築，都是奪命熱點。

    排名第二的是美國，共發生45起自拍相關事故，造成37人死亡、8人受傷；俄羅斯則有19起（18死、1傷）居第三，巴基斯坦16起全數為死亡案例，澳洲則以15起事故（13死、2傷）排在第五。

    巴伯法律事務所創辦人提醒，追求「網美照」不值得冒險，「許多悲劇其實可以避免，只要退後幾步，或選擇安全的位置，就不會賠上生命。」

    完整前十名國家如下：

    1.印度：271起
    2.美國：45起
    3.俄羅斯：19起
    4.巴基斯坦：16起
    5.澳洲：15起
    6.印尼：14起
    7.肯亞：13起
    8.英國：13起
    9.西班牙：13起
    10.巴西：13起

