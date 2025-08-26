全球「自拍奪命」排行榜出爐 第一名事故量遠甩其他國家

最新研究警告，全球已有數百人因冒險自拍喪命或重傷，印度、美國與俄羅斯更被點名為自拍最危險的三大國家。示意圖，與本文無關。（法新社）

2025/08/26 22:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自拍不只是記錄生活的方式，隨著社群媒體盛行，追求「完美角度」與「吸睛畫面」的風潮，讓這項看似日常的行為變成潛藏危機的奪命陷阱。最新研究警告，全球已有數百人因冒險自拍喪命或重傷，印度、美國與俄羅斯更被點名為自拍最危險的三大國家。

根據《紐約郵報》報導，美國巴伯法律事務所（The Barber Law Firm）分析2014年3月至2025年5月全球各地的自拍意外，結果顯示印度是全球最危險的自拍國，占所有事故的42.1%，共271起案例，其中214人死亡、57人受傷。研究指出，人口密集、危險環境易接觸（如懸崖與鐵軌），再加上墜落事故占所有案例的46%，從高樓、懸崖到高架建築，都是奪命熱點。

排名第二的是美國，共發生45起自拍相關事故，造成37人死亡、8人受傷；俄羅斯則有19起（18死、1傷）居第三，巴基斯坦16起全數為死亡案例，澳洲則以15起事故（13死、2傷）排在第五。

巴伯法律事務所創辦人提醒，追求「網美照」不值得冒險，「許多悲劇其實可以避免，只要退後幾步，或選擇安全的位置，就不會賠上生命。」

完整前十名國家如下：

1.印度：271起

2.美國：45起

3.俄羅斯：19起

4.巴基斯坦：16起

5.澳洲：15起

6.印尼：14起

7.肯亞：13起

8.英國：13起

9.西班牙：13起

10.巴西：13起

