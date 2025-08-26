把昭和天皇當狗！中網湧現大量侮辱片 日本向中國抗議

中網出現許多侮辱昭和天皇的影片，日本內閣官方長官林芳正已向中方提出抗議。（美聯社）

2025/08/26 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國社會受到中共內外宣影響，一直以來存在反日情結，近期又因為抗戰勝利80週年紀念日（9/3）將至，抗日愛國電影《南京照相館》上映，仇日情緒再次高漲，連日來製作許多辱罵昭和天皇的影片。日本政府今天（26日）針對這些在中網氾濫的影片，向中共提出嚴正交涉，要求中方迅速採取適當措施。

今年7月25日上映的《南京照相館》，目前正在中國各大電影院熱映，官方宣稱目前在中國國內取得超過20億人民幣的票房成績，隨之而來的，就是各種以仇日情緒為基調的貼文和影片，不少在中國的日本人對此相當不安，害怕人身安全受到威脅。值得一提的是，日本駐中大使館早在7月23日就提醒旅居中國的日本公民：「7月到9月這期間，中國將播放與抗日有關的電影和電視劇，舉行軍事閱兵等涉及日中歷史的各種活動，需要特別注意反日情緒高漲等狀況。」

與此同時，中國抖音、快手等影音平台出現大量辱罵昭和天皇的影片，還有人用AI生成昭和天皇跪趴在地，像狗一樣吠叫或行動，或是酸昭和天皇是「召核」天皇，嘲諷美軍1945年朝日本廣島、長崎投下原子彈一事。

據《產經新聞》報導，日本內閣官房長官林芳正今天表示，已透過外交渠道要求中方，對中國社群平台上氾濫的侮辱昭和天皇相關影片採取適當措施，「這些影片的內容已經越界，考慮到它們可能對日中關係造成的負面影響，我已向中國外交部門提出抗議」。

