張又俠：真學真信習近平思想 全面加強練兵備戰

圖為中國中央軍委副主席張又俠，在第10屆「北京香山論壇」中親自主持並發表演講。（路透）

2025/08/26 21:21

〔中央社〕中共軍方今天以紀念抗戰勝利80週年為名在北京舉行研討會，中共中央軍委副主席張又俠說，要「真學、真懂、真信、真用」習近平思想，推動「政治建軍」走深走實；並全面加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權、安全，奮力實現「建軍100年」目標。

新華社報導，經中共中央軍委主席習近平批准，共軍全軍「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年學術研討會」今天在北京舉行，張又俠在與會發表講話時，作上述表示。

張又俠說，要深入學習貫徹習近平指示，弘揚「偉大抗戰精神」，以史鑑今凝聚「向強開新的意志力量」，奮力實現「建軍100年」奮鬥目標。

他強調，要深刻認識「中國共產黨的中流砥柱作用」，強固「黨指揮槍」這一根本優勢，「真學、真懂、真信、真用習近平新時代中國特色社會主義思想」，推動政治建軍走深、走實，確保「人民軍隊永遠聽黨話、跟黨走」。

張又俠提到，要發展人民戰爭戰略戰術，全面加強練兵備戰，推進戰法訓法體系創新，鞏固提高「一體化國家戰略」體系和能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

他說，要始終銘記「軍強才能國安」，加快推進國防和軍隊現代化，「向深化改革要強大動能，向科技自強要硬核實力，向軍事治理要轉型跨越」，推動實現「高質量發展」。

張又俠最後聲稱，要捍衛「和平正義勝利成果」，堅持「正確二戰史觀」，維護戰後國際秩序，積極推動構建「人類命運共同體」，始終做「維護世界和平的堅定力量」。

