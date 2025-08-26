為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱搜
    首頁　>　國際

    俄羅斯電視台遭駭！播放「軍隊死傷、燃料危機」戰況長達3小時

    駭客組織日前攻擊俄羅斯的電視台。示意圖。（路透社）

    駭客組織日前攻擊俄羅斯的電視台。示意圖。（路透社）

    2025/08/26 23:22

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（HUR）的消息人士透露，白俄羅斯的駭客組織「網路遊擊隊（Cyber partisans）」，於24日駭入了1家俄羅斯電視供應商，並播放俄軍的真實戰況，以及內部局勢的影片，時間長達3個小時。

    基輔獨立報》昨（25日）報導，消息人士表示，這段影片在8/24烏克蘭獨立日當天，於116個電視頻道同步播出，內容包括俄羅斯的燃料危機、占領的頓涅茨克地區缺水問題、烏克蘭對俄國煉油廠的襲擊，以及俄軍的傷亡情況。

    據報導，駭客組織的影片指出，「戰爭已經持續3年半，普廷至今仍未完全佔領任何1個烏克蘭城市，烏克蘭依然獨立。」同時，網路遊擊隊還封鎖了該電視供應商的管理員權限，使對方難以中斷這場刻意駭入的播出。

    而包含莫斯科在內，俄羅斯其他地區至少有5萬名觀眾，收看了這段長達3小時的駭客影片，而該影片也在蘋果商店（Apple Store）、谷歌應用程式商店（Google Play）、智慧電視，與其他有線電視網路的應用程式中播出。

