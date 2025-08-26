李在明鋼筆美到讓川普看傻 南韓文具股價意外漲近30％

美國總統川普（右）非常中意南韓總統李在明（左）造訪白宮時所使用的鋼筆。（法新社）

2025/08/26 21:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）25日與南韓總統李在明見面時，開口大讚李在明使用的鋼筆「很漂亮」，寫出來的字體厚度深得他意，此舉導致南韓文具製造商Monami週二的股價上漲了近30％，但實際上那隻鋼筆並非產自Monami，而是南韓一家鋼筆品牌的客製產品。

《法新社》報導，李在明週一造訪白宮橢圓形辦公室時，使用了一支手工木質鋼筆在訪客名單上簽名，而這支筆吸引了川普的眼球。

請繼續往下閱讀...

川普當時開玩笑說：「這是你的筆嗎？這是支很棒的筆。你要帶走它嗎？」這句話讓在場眾人都笑了。

川普又笑著說：「你知道，我喜歡它。它的字很優美，那個厚度。給我那隻筆吧。」他補充說他並不喜歡圓珠筆。

李在明隨即表示，他願意把這支筆送給川普，這是他的榮幸，他對川普說，這支筆「對你龍飛鳳舞的簽名有幫助」；川普回應說，他不會拿來使用，但會把它「放在一個重要的地方」。

川李兩人的這樁插曲導致南韓文具製造商Monami週二的股價上漲了近30％，但實際上，那支鋼筆並不是Monami名下產品，而是手工鋼筆品牌Zenyle的傑作。

Zenyle在官網發布聲明說，雖然川普的讚譽讓他們收到了一堆訂單，「這是一支客製鋼筆，為非賣品，我們也沒有任何計劃要賣它。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法