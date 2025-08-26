為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    李在明鋼筆美到讓川普看傻 南韓文具股價意外漲近30％

    美國總統川普（右）非常中意南韓總統李在明（左）造訪白宮時所使用的鋼筆。（法新社）

    美國總統川普（右）非常中意南韓總統李在明（左）造訪白宮時所使用的鋼筆。（法新社）

    2025/08/26 21:38

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）25日與南韓總統李在明見面時，開口大讚李在明使用的鋼筆「很漂亮」，寫出來的字體厚度深得他意，此舉導致南韓文具製造商Monami週二的股價上漲了近30％，但實際上那隻鋼筆並非產自Monami，而是南韓一家鋼筆品牌的客製產品。

    《法新社》報導，李在明週一造訪白宮橢圓形辦公室時，使用了一支手工木質鋼筆在訪客名單上簽名，而這支筆吸引了川普的眼球。

    川普當時開玩笑說：「這是你的筆嗎？這是支很棒的筆。你要帶走它嗎？」這句話讓在場眾人都笑了。

    川普又笑著說：「你知道，我喜歡它。它的字很優美，那個厚度。給我那隻筆吧。」他補充說他並不喜歡圓珠筆。

    李在明隨即表示，他願意把這支筆送給川普，這是他的榮幸，他對川普說，這支筆「對你龍飛鳳舞的簽名有幫助」；川普回應說，他不會拿來使用，但會把它「放在一個重要的地方」。

    川李兩人的這樁插曲導致南韓文具製造商Monami週二的股價上漲了近30％，但實際上，那支鋼筆並不是Monami名下產品，而是手工鋼筆品牌Zenyle的傑作。

    Zenyle在官網發布聲明說，雖然川普的讚譽讓他們收到了一堆訂單，「這是一支客製鋼筆，為非賣品，我們也沒有任何計劃要賣它。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播