吃台灣豆腐？中國手遊玩家買西門町廣告 興奮高呼「中國台灣」

《戀與深空》聲稱要購買西門町廣告，文案直言投放地點「中國台灣」。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2025/08/26 23:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西門町為台灣著名旅遊景點，日前有名2日本網紅前往當地高舉中國五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，被移民署依違反《入出國及移民法》驅逐出境。近日又傳出，有中國玩家為給遊戲角色慶生，聲稱要購買西門町廣告，文案直言是投放地點「中國台灣」，吃豆腐行徑引起台灣玩家譁然。

據了解，由疊紙網絡開發的中國戀愛3D手遊《戀與深空》，自2024年1月上市後，吸引多國玩家下載，還有不少玩家會依照遊戲官方設定的角色生日，進行各種慶祝活動。其中，生日被設定在9月5日、遊戲男主角之一的「黎深」，已有許多粉絲開始做事前準備，更有大批中國玩家特別組成頗具規模的「黎深0905生賀組」。

根據「黎深0905生賀組」在中國微博公開發布的企劃文案，他們預計在中國各地與世界多國著名景點買下廣告，讓黎深粉絲一起欣賞各種慶生影音，還有準備線下拍照打卡等線下活動區。截至今（26日）下午2點，「黎深0905生賀組」已發布54項預計買廣告或準備設置打卡的慶生地點，名單中赫然出現寫有「中國台灣」的字樣。

「黎深0905生賀組」在文案中指出，他們預計在8月30日至9月5日，於「台北省」台北市萬華區武昌街二段37號的大螢幕上，投放黎深的慶生廣告。另從「黎深0905生賀組」過往發文顯示，如果是預計是在中國舉辦的地點，只會備註地點，像是浙江、重慶、上海、濟南、湖南、安徽、河南等，並不會刻意寫成「中國XX」等字樣。

文案內容曝光後，立即引起台灣玩家關注與討論，有部分台灣玩家嘲諷，不知道下載玩中國手遊的人，何必介意被中國人說是「中國台灣」這件事，狠酸介意的人是在「小題大作」，更嗆最好永遠不要玩任何來自中國的遊戲。然而，多數台灣玩家對此表達強烈反感，直言這明顯是中國玩家是假借為角色慶生名義，大吃台灣豆腐。

大批台灣玩家斥責，「簡直是小巨蛋事件重演」、「到底對別人家的廣告版位有多深的執念」、「不是不講中國台灣就沒事ㄟ，哪個省是有自己的護照的啊嘻嘻」、「中國明星的應援也是一堆中國台灣，台灣粉絲還拼命買單，唉」、「投屏該不會又都是簡體中文吧，踩進人家的地盤麻煩就尊重一下好嗎？」、「為了玩遊戲要當中國人？台灣海峽沒加蓋，你們倒是放棄台灣國籍給我游過去！」。

另有台灣玩家分享，台灣各地早就有許多玩家宣傳，已準備好各種台灣專屬的線下生日應援活動，無法理解中國玩家硬要介入台灣玩家為角色慶生的行為；還有台灣玩家爆料，《戀與深空》男主角之一「夏以晝」在今年6月生日時，也有中國玩家做出類似行為，被大批台灣玩家寄信給立委、議員等政治人物陳情，才被阻擋下來。

