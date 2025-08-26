H奶「痴女系」AV女優突傳死訊！ 丈夫PO遺照、骨灰罈證實

日本H奶AV女優堀内美香近日突傳死訊。（圖翻攝自X：@mikafanza）

2025/08/26 19:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以護理師身分轉戰AV界一度引發話題、現在以「痴女」為招牌闖蕩同人AV圈的日本H奶AV女優堀内美香，近日突傳死訊，讓不少老司機相當錯愕。其丈夫PO出堀内美香的骨灰罈和遺照證實此事，並公開其死因。

堀内美香的X帳號昨天（25日）突然PO出一張沒有露臉的西裝男子，手拿著1甕骨灰和崛內美香的照片，原來發文者是崛內美香的丈夫，難過宣布妻子的死訊，「消息來得非常突然，我的妻子過世了。這是場意料之外的事件，我至今仍不敢相信這是真的......」

請繼續往下閱讀...

其夫還貼上崛內美香的遺書和死亡證明。崛內美香在遺書中表示，謝謝粉絲這段期間給她的鼓勵和支持，但她意識到自己的精神疾病越來越嚴重，她失去了繼續活下去的意義，對人生感到空虛，再加上有部分黑粉嘲諷，讓她下定決心離開這個世界。而崛內美香的死亡證明上指出，其死因為「急性藥物中毒」、「溺水窒息」。

此外，遺書中還說，想要了解整件事情的真相，可以付費訂閱她的部落格，且她事先拍了很多片子囤著，她已設定好自動上片，接下來的一年都會定期有新片產出。崛內美鄉表示，「我認為有兩種死亡，一種是肉體性，一種是社會性，只要大家還記得我，我就不算真正的逝去，我並不畏懼肉體的消亡。」

該消息一出，不少老司機都相當錯愕。AV達人「一劍浣春秋」今天（26日）在成人論壇《Play NO.1》發文指出，堀内美香以「現役看護師」身分出道，原本藝名為「崛內未果子」，曾經片約不斷，但後來沉寂一陣後換了經紀公司，改了藝名之後再出發，但收入沒有起色。直到去年，她宣布利用社群導流到自己的粉絲團賣片，比當等工作上門的AV女優更賺，同時宣布嫁為人妻，全力投入同人AV產業。

一劍浣春秋表示，堀内美香的死訊曝光，一度有人懷疑是在炒作賣片，但其社群曝光的死亡證明書，明確記載堀内美香有「双極性障害」，也就是躁狂、憂鬱症可能同時發作的情緒問題，輕生機率非常大，「從遺書說作品會自動更新一年，然後她這個X帳號顯然會繼續更新下去的狀況來看，也難怪會有很多人對她是不是真的不在了感到懷疑。在這裡我也沒辦法給大家肯定的答案，一來她還已經離開經紀公司很久了，現在發生這個事大家肯定不想談她；二來日本人的個性向來自掃門前雪，發生這樣不吉利的事誰都不想沾，再加上現在更新這個帳號的人也已經說不想再多說些什麼了，所以除非有好友出面證實這件事，不然就是現在這個狀況了。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

堀内美香的丈夫PO出妻子的骨灰罈和遺照。（圖翻攝自X：@mikafanza）

