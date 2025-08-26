中、俄鋰礦合約埋變數！ 玻利維亞右翼總統候選人：若當選就撤銷

玻利維亞總統候選人吉洛卡。（美聯社）

2025/08/26 18:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕玻利維亞右翼總統候選人吉洛卡（Jorge Quiroga）25日表示，若在10月第二輪投票中勝出，當選總統，將撤銷現任總統阿爾斯（Luis Arce）政府與俄羅斯和中國簽署、金額達數十億美元的鋰礦開採合約。

《法新社》25日報導，吉洛卡受訪時直言，「我們不承認阿爾斯的合約…讓我們阻止這些合約，它們不會獲得批准」。

吉洛卡曾在2001到02年間擔任總統，在這次大選回鍋參選，競選時承諾調整玻國對外結盟路線，他在8月17日舉行的首輪投票中，以26.7%得票率位居第二，次於得票率32%的中間偏右派候選人、現任參議員巴斯（Rodrigo Paz），兩人將於10月19日二輪投票一決勝負。執政逾一甲子的玻國「社會主義運動黨」（MAS），這次總統選舉遭到重挫，選民透過選票懲罰該黨，表達對經濟惡化的不滿。

用於智慧型手機、電動車電池的鋰礦資源，是這次玻國選戰的熱門議題。根據美國地質調查所（USGS）估算，橫跨玻利維亞、智利、阿根廷的所謂「鋰三角」（Lithium Triangle），擁有占全球總蘊藏量六成的鋰礦。玻國大多數鋰礦位於海拔約3600公尺的烏尤尼鹽沼（Salar de Uyuni）地下，蘊藏量約2300萬噸。

阿爾斯政府2023、2024年分別與俄羅斯國營核子企業（Rosatom）旗下的「鈾一集團」（Uranium One Group），以及中國電池製造商寧德時代（CATL）旗下子公司普勤時代（CBL）與印尼公司合組的寧德時代聯合體（CBC），簽下金額約20億美元（約600億台幣）合約，開採烏尤尼鹽沼的鋰礦。

這些合作旨在協助玻利維亞，在開採鋰礦上迎頭趕上，但此事卻因執政黨內鬥，遭國會擱置，原住民團體也以環境理由提告，要求撤銷。吉洛卡批評相關合作協議未經地方政府批准，暗指挑選的中、俄合作方是黑箱作業，若他執政，將推新礦業法，杜絕「偏私」。

