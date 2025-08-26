李在明願望有望實現？ 北韓狂推「高爾夫旅遊」吸客賺外匯

圖為平壤高爾夫球場。（美聯社）

2025/08/26 20:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明於美國時間25日，和美國總統川普（Donald Trump）會面，當中李在明提到，希望自己能在北韓打高爾夫球。而李在明的願望或許可以實現，因為北韓正積極推廣「高爾夫旅遊」，以此來賺取外匯。

川普在當地時間25日，於白宮接待到訪的李在明，會中李在明也建議川普，可以在北韓打造川普大樓，並稱，「這樣的話我就可以去那裡（北韓）打高爾夫球，你也可以真正扮演全球歷史性的和平使者。」

韓媒《Asia Today》今（26）日指出，北韓《朝鮮新報》稱，當地的「高爾夫旅遊」正受到國內外遊客的歡迎，並介紹了平壤地區的「平壤高爾夫球場」和「西山高爾夫球練習場」。

據報導，平壤高爾夫球場是1座18洞的標準球場，可容納約200人同時進行比賽，更設有高難度的障礙區，讓遊客體驗高爾夫的挑戰樂趣。同時，北韓的旅行社也致力規畫多元的觀光行程，遊客不僅可以打高爾夫球，還能品嘗道地餐點、觀賞傳統表演，以及參觀歷史遺跡等。

在北韓，高爾夫球一直都是高層人士的休閒活動，因此這次報導被視為吸引外國遊客的宣傳。此外，在新冠疫情爆發前的2011至2016年秋季，北韓皆有舉行「平壤國際業餘高爾夫大賽」。

