美軍中東最高指揮官換人！才剛執行轟炸伊朗 接任者背景更嚇人

庫里拉在執掌美軍中東兵符三年後，已正式卸任並從軍中退役。（美聯社檔案照）

2025/08/26 17:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞（Fox News）報導，曾親自監督今年六月代號「午夜之錘」（Midnight Hammer）空襲伊朗行動的美國中央司令部（USCENTCOM）司令、陸軍上將庫里拉（Michael Erik Kurilla），在執掌美軍中東兵符三年後，已正式卸任並從軍中退役。

畢業於西點軍校的庫里拉，自2022年起擔任美國中央司令部司令，任內規劃並執行了至少15次主要的聯合作戰行動。其中最引人注目的，莫過於在其任期尾聲發動的兩次關鍵打擊：今年三、四月間針對葉門胡塞組織的「崎嶇騎士行動」（Operation Rough Rider），以及六月份重創伊朗核設施的「午夜之錘行動」。

請繼續往下閱讀...

根據美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）的說法，「午夜之錘行動」動員了超過125架美國軍機，包括B-2匿蹤轟炸機，目標直指伊朗的佛爾多、納坦茲與伊斯法罕等核設施。此外，一艘導向飛彈潛艦也發射了超過20枚戰斧巡弋飛彈，攻擊伊朗關鍵目標。

中東沙場老將 曾身中數槍獲勳

美國國防部長赫格塞斯曾形容庫里拉是「一位大膽、充滿活力且鼓舞人心的領袖，他讓美國的敵人打從心底感到恐懼。」庫里拉的軍旅生涯有相當長的時間聚焦於中東，在2004年至2014年間，他連續在此區域指揮常規與特種作戰部隊。2005年8月，他在伊拉克摩蘇爾的一場槍戰中身中數槍，並因此獲頒英勇銅星勳章及他的兩枚紫心勳章之一。

海軍上將接棒 延續中東佈局

自今年8月8日起，美國中央司令部已由海軍上將庫柏（Adm. Brad Cooper）接任。庫柏同樣對中東地區不陌生，他曾擔任中央司令部副司令，並主管美國海軍中央司令部，任內大力推動將無人水面艦艇納入艦隊的計畫。

庫柏在一份海軍聲明中表示：「我非常感謝有機會能領導美國的子弟兵，支持我們強化中央司令部區域安全與穩定性的重要任務。」

庫柏成為美軍史上第二位海軍出身的中央司令。（美聯社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法