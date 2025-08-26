烏俄峰會卡關！ 川普披露原因 都是「這2人」之間的事

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

2025/08/26 17:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普25日表示，近日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通了電話，川普認為，普廷「不喜歡」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），是讓兩人會面卡關的一個原因。

《彭博》報導，川普在白宮對記者說，「他（普廷）不喜歡他（澤倫斯基）」，「我也有我不喜歡的人，我就不想跟他們見面」。

請繼續往下閱讀...

隨後川普與南韓總統李在明會晤時說到烏俄問題，表示烏國和俄國最終得決定，是否要會面，「這要看他們，我常說，要兩個人才能跳探戈（一個巴掌拍不響）」，川普認為，烏俄兩國「應該見面」。

澤倫斯基和普廷的面對面會談卡關，使川普上任後進行穿梭外交，力促結束烏俄戰爭的最新一輪努力陷入停滯。白宮先前稱「相信普廷已經同意」會面，並且相關規劃「進行中」，但是克里姆林宮迄今未證實承諾會面，也尚未見到安排具體日程。

川普25日也坦言，他不知道「他們是否將會面，也許會，也許不會」，他說，「他們希望我出席會談，我說你們應該去解決，這是你們之間的事，不是我們」。川普重申，若未來兩週毫無進展，俄國仍不願坐上談判桌，他將會「介入」，屆時恐有「非常嚴重的後果」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法