為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏俄峰會卡關！ 川普披露原因 都是「這2人」之間的事

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

    2025/08/26 17:23

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普25日表示，近日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通了電話，川普認為，普廷「不喜歡」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），是讓兩人會面卡關的一個原因。

    《彭博》報導，川普在白宮對記者說，「他（普廷）不喜歡他（澤倫斯基）」，「我也有我不喜歡的人，我就不想跟他們見面」。

    隨後川普與南韓總統李在明會晤時說到烏俄問題，表示烏國和俄國最終得決定，是否要會面，「這要看他們，我常說，要兩個人才能跳探戈（一個巴掌拍不響）」，川普認為，烏俄兩國「應該見面」。

    澤倫斯基和普廷的面對面會談卡關，使川普上任後進行穿梭外交，力促結束烏俄戰爭的最新一輪努力陷入停滯。白宮先前稱「相信普廷已經同意」會面，並且相關規劃「進行中」，但是克里姆林宮迄今未證實承諾會面，也尚未見到安排具體日程。

    川普25日也坦言，他不知道「他們是否將會面，也許會，也許不會」，他說，「他們希望我出席會談，我說你們應該去解決，這是你們之間的事，不是我們」。川普重申，若未來兩週毫無進展，俄國仍不願坐上談判桌，他將會「介入」，屆時恐有「非常嚴重的後果」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播