Google報告披露：東南亞多國外交官遭中國駭客網攻

Google威脅情報小組（TIG）26日發布報告披露，與中國相關的駭客組織UNC6384，今年稍早對東南亞多國外交官發動大規模且複雜的網路攻擊。（路透資料照）

2025/08/26 16:15

〔編譯盧永山／綜合報導〕Google威脅情報小組（TIG）26日發布報告披露，與中國相關的駭客組織UNC6384，今年稍早對東南亞多國外交官發動大規模且複雜的網路攻擊，入侵使館及政府官員的電郵帳號，竊取敏感外交資料，此舉可能是為了支持符合中國戰略利益的行動。

《彭博》報導，這份報告的作者、Google高級安全工程師惠特塞爾（Patrick Whitesell）表示，駭客利用社交工程（social engineering）手法，透過心理操控或欺騙技巧，例如發送假郵件、假訊息或假網站、冒充可信人物，誘使外交官下載「偽裝成Adobe公司外掛軟體更新」的惡意程式，約有20幾名受害者下載了上述惡意程式。

請繼續往下閱讀...

儘管Google並未詳述受害外交官的國籍，但惠特塞爾受訪指出，他高度確信攻擊者與中國有關，這些駭客可能是中國政府內部人員，也可能是外部承包商。

這份報告詳述Google今年3月的調查結果，加劇了美中兩國在網路安全方面的緊張關係。微軟今年7月警告，獲中國政府支持的駭客正在利用其軟體漏洞，入侵全球機構，引發全球關注。北京當局本月則指控美國間諜正利用微軟的另一個漏洞，對中國軍方公司發動網路攻擊。北京當局近日也對輝達專為中國市場設計的H20人工智慧晶片安全性提出質疑。

Google表示，駭客入侵了受害外交官的Wi-Fi網路，然後利用該訪問權限誘騙外交官下載「偽裝成Adobe公司外掛軟體更新」的惡意程式，這個名為SOGU.SEC的惡意程式，被安裝在設備的記憶體中以避開偵測。

惠特塞爾表示：「我猜上述外交官的筆電裡肯定儲存了他們日常工作中使用的非常敏感文件，一旦他們打開那台筆電，駭客就能獲取這些文件。但我不清楚有多少數據被發送或遺失。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法