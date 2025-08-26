習近平會晤俄國會議長 強調兩國關係穩定成熟 具戰略意義

中國領導人習近平表示，中俄關係是世界主要大國中最穩定成熟的關係。（法新社）

2025/08/26 16:37

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國官媒央視稱，中國領導人習近平今（26）日會見俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）並表示，中俄關係是世界主要大國中「最穩定成熟、最具戰略意義」的關係。

法新社援引央視的話稱，習近平26日在北京人民大會堂告訴沃洛丁，中俄關係是「世界和平穩定來源」。習近平聲稱，中俄雙方應該共同維護2國安全和發展利益，團結全球南方國家，維護真正多邊主義，推動國際秩序朝著更加公平正義的方向發展。

請繼續往下閱讀...

另外俄羅斯總統普廷將於本週末拜訪中國。他將於8月31日至9月1日在中國天津出席上海合作組織高峰會，並出席二戰結束80週年紀念活動。普廷也將與習近平舉行會談。

中俄曾是社會主義盟友，關係不斷起伏。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩國關係不斷深化。中國從未譴責俄烏戰爭，也從未要求俄羅斯撤軍。

烏克蘭許多盟友認為，中國為俄羅斯提供支持。中國則堅稱自己是中立方，經常呼籲結束戰爭，同時指責西方國家透過武裝烏克蘭延長衝突。

雖普廷之前在阿拉斯加與美國總統川普進行一場旨在結束俄烏戰爭的重大會晤，但此後和平談判進展停滯不前。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法