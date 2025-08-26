一本書救了峰會！川普突發文暴嗆 李在明自爆讀《交易的藝術》成功拆彈

南韓總統李在明（左）25日在白宮橢圓形辦公室，與美國總統川普（右）會面。（美聯社）

2025/08/26 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統李在明即將踏入白宮的幾小時前，美國總統川普一則社群媒體貼文，幾乎讓這場元首峰會蒙上陰影。根據《彭博》報導，李在明透露，他的幕僚當時極度擔憂他會面臨一場「澤倫斯基時刻」，但憑藉著對川普著作的研讀與精心準備，他最終成功化解了這場外交危機。

華盛頓25日早晨，川普在其社群媒體上寫道：「南韓到底發生了什麼事？看起來像一場大整肅或革命。我們不能在有那種情況的地方做生意。」這則貼文立刻引發外界擔憂，李在明可能會遭遇到類似烏克蘭總統澤倫斯基今年二月，在橢圓形辦公室所受到的敵對招待。李在明事後在一場論壇中坦言：「我的幕僚們很擔心，我們可能會面臨一場『澤倫斯基時刻』。」

研讀《交易的藝術》 冷靜應對危機

然而，李在明保持了冷靜，他自信已做足了功課。他在論壇上透露了化解危機的秘訣：「我讀過川普總統的書《交易的藝術》。在談判技巧上，他會提出對手難以接受的條件。但在最後階段，他不會得出一個不合理的結論。」

當坐到川普對面時，李在明隨即展開一場「魅力攻勢」，他稱讚美國股市的漲幅、川普為橢圓形辦公室增添的金色裝飾，以及他的維和努力，並向川普解釋南韓的政治動盪，是他上任前政治動盪所遺留下來的產物。

李在明的策略似乎奏效了。峰會結束後，兩國領導人對在北韓、集體安全與造船業等議題上的密切合作表達了樂觀。儘管川普仍堅持南韓須遵守關稅協議，但李在明成功避免了一場公開的災難。

布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員呂寅曄（Andrew Yeo）表示：「李在明盡了最大努力，確保他與川普的首次會面，不會演變成像某些世界領袖那樣的公開場面。」

不過，前美國資深貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）也指出：「儘管如此，雙邊關係的緊張依舊存在，無論是在貿易還是安全事務上。

