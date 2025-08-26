宇宙級脫衣秀！垂死恆星上演「終極剝離」 層層內幕全被看光

此為凱克天文台（W.M. Keck Observatory）所提供的插圖，描繪了一顆爆炸中恆星的內部樣貌。（美聯社）

2025/08/26 15:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家首次窺見了1顆垂死恆星在爆炸過程中所暴露出的內部結構，為恆星演化的研究提供了1次極為罕見的機會。根據《美聯社》報導，這項發表於《自然》期刊的最新研究，證實了科學界長期以來對於大質量恆星生命末期樣貌的理論。

宇宙級解剖 罕見「剝皮」超新星

恆星的生命可長達數百萬至數萬億年，直到其燃料耗盡。其中質量最大的恆星，會以1種稱為「超新星」的劇烈爆炸結束其一生。雖然研究人員已透過望遠鏡觀測到許多此類爆炸，但宇宙爆發的巨大能量通常會將垂死恆星的各個層次攪亂，使其內部結構難以被觀測。然而，這次名為「2021yfj」的超新星卻是個例外。

這顆位於我們銀河系內的垂死恆星，其最外層的氫和氦早已剝離，這並不令人意外。但令人驚訝的是，恆星內部更緻密的矽和硫等核心層次，也在爆炸過程中被剝離。參與此項發現的西北大學學者舒爾茲（Steve Schulze）表示：「我們從未觀測到1顆被剝離到如此程度的恆星。」這項發現為科學家們關於大質量恆星生命末期呈分層結構（較輕元素在外，較重元素在核心）的理論，提供了有力的證據。

並未參與此次研究的哈佛史密森尼天體物理學中心超新星專家紐金特（Anya Nugent）也指出，正因為這顆恆星有如此多的層次被剝離，才得以證實這些內部層次的存在。目前，科學家尚不清楚這顆恆星被「削」得如此徹底的原因，究竟是在其生命最後階段猛烈拋出了自身物質，還是被1顆伴星（雙星系統）所剝離。儘管未來研究或能提供線索，但科學家也承認，要再次捕捉到這樣的事件可能極為困難。

