《沙丘》經典情節上演？大規模沙塵暴襲美鳳凰城 蔽日畫面曝

沙塵暴從地平線一路橫掃的驚悚畫面，如同電影《沙丘》經典情節。（美聯社）

2025/08/26 15:34

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國鳳凰城（Phoenix）遭遇大規模沙塵暴來襲，沙暴蔽天導致機場被迫關閉，1萬多戶停電，沙塵暴從地平線一路橫掃的驚悚畫面，如同電影《沙丘》經典情節。

據《美聯社》報導，美國亞利桑那州在當地時間25日遭遇大規模沙塵暴，沙塵暴導致鳳凰城市區能見度降不到400公尺，沙塵暴襲擊機場，鳳凰城天港國際機場一度被迫關閉，航班暫時停飛，25日晚間亞利桑那州仍有超過15000戶斷電。

有民眾表示，她駕車載她9歲和11歲的兒子和女兒放學回家，結果突然遭遇到沙塵暴，讓她不得不迅速靠邊停車。「如果我把手伸到外面，就看不見前面的手了」，她都可以能嚐到灰燼的味道，強風吹得她的車嘎嘎作響，直到大約15鐘後風才終於過去。

當局警告不要開車闖入沙塵暴，沙塵暴遮蔽視線，交通號誌故障，強風導致樹木劇烈搖晃，細小的灰塵透過每一個縫隙進入車內相當危險。

沙塵暴襲擊機場，鳳凰城天港國際機場一度被迫關閉，航班暫時停飛。（美聯社）

