福島核污土再生利用 將放日本中央行政機構花圃

2025/08/26 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕今年是日本福島核電廠發生災變14週年，繼首相石破茂將「除染土」倒進官邸花圃後，日本政府今（26）日宣布，將把福島核災除污土運用於多個中央行政機構所在地「霞關」花圃，以示範除污土再生利用，降低民眾對核污染的疑慮，並推動縣外最終處置計畫。

據《NHK》報導，日本政府今（26）日正式敲定福島核災除污土未來5年回收及最終處置規劃。福島縣內除染作業清除的大量土壤及廢棄物，目前存放於縣內中間貯存設施，依法律規定須於2045年3月前完成縣外最終處置。為減少最終處置量，政府將放射性物質濃度較低的土壤用於全國公共工程填土等用途。

今年7月，首相石破茂曾在官邸花圃示範使用核汙土。此次會議決定，自9月起率先在東京千代田區的霞關中央省廳花圃使用，核汙土並研議推廣至地方機關。最終處置方面，政府計畫於2030年前後啟動縣外候選地選定與調查，並力求於2035年前完成最終地點決定。

環境大臣淺尾表示，政府將持續創造示範案例，推動縣外最終處置討論，並加強國民理解，目標在2045年前完成全國縣外最終處置。內閣官房長官林芳正亦強調，需以政府之力推進計畫，並透過多管道資訊發信及中央省廳示範，爭取社會對再生利用及安全性的廣泛認同。

對此，東京大學副教授、福島復興專家開沼博指出，為實現2045年前縣外最終處置，政府需在2030年前積極凝聚社會共識，讓更多人了解這項從核災以來持續14年的重要課題，並減輕大熊町、雙葉町居民的長期負擔。

