中國統戰踢鐵板！砸錢邀赴中拍片大外宣 港網紅「辱共金句」打臉

香港YouTuber「JERSON」在其YouTube頻道公開一封來自中資背景旅遊平台Trip.com的合作邀約信件，欲以全程免費贊助為誘餌，邀其赴中進行「大外宣」，但他不僅斷然拒絕，更公開此事，引發網友熱議。（圖擷取自JERSON YouTube頻道）

2025/08/26 14:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年因其壓迫人權的惡劣形象在國際上屢屢碰壁，便轉而利用金錢攻勢，廣邀各國網紅、YouTuber赴中進行免費旅遊，企圖透過他們的鏡頭粉飾太平，對全球進行「大外宣」。如今這套統戰手法更延伸至香港意見領袖，不過近日一名居於大馬的香港YouTuber就收到類似邀請，但他不僅斷然拒絕，更以「酸度破表」的嘲諷回應，直嗆對方：「你們找錯人了！」

中資旅遊網邀約 統戰糖衣包裹陷阱

現居馬來西亞的香港YouTuber「JERSON」，8月23日在其YouTube頻道發文揭露，他近期收到旅遊平台Trip.com的合作邀請，對方提出將全程贊助他參加「香港YouTuber中國大陸跟團遊之旅」，旅遊地點遍及四川、新疆、內蒙等敏感地區。JERSON直言：「現在輪到香港KOL到中國做大外宣了嗎？」

公開資料顯示，Trip.com雖總部設於新加坡，但其母公司是總部設在上海的中國大型旅遊集團「攜程」。該平台去年因巴黎長榮桂冠酒店的「五星旗事件」，將酒店無預警下架，其濃厚的中資背景早已引發台灣民眾質疑與抵制。

反諷火力全開 暗酸六四、韭菜滿街跑

面對這份包裹著糖衣的統戰邀約，JERSON公開其回覆，火力全開大展嘲諷功力。他先自嘲「嘴賤」、「愛說實話」，更稱自己患有「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，若受邀前往，恐怕會拍出讓主辦方極度尷尬的影片。

他以第一人稱模擬屆時的影片內容，極盡挖苦：「你們看看？有很多韭菜在街上移動耶？天啊太神奇了！」、「這是甚麼國產車？2025年坦克500？說實話我覺得1989年的版本是比較好看的啦。」他甚至連智能垃圾桶都不放過：「這個智能垃圾桶真的…真的好臭，救命。」JERSON最後更以一句「這樣搞下去…我怕我連人都被消失了」，辛辣地嘲諷了中共的人權狀況，並強調：「你們找錯人啦！」

事實上，北京利用網紅進行認知作戰的案例早已屢見不鮮。去年台灣YouTuber鍾明軒密集訪問中國，其親中言論在台引爆輿論戰；另一位百萬網紅「波特王」則揭露，中共透過「海峽兩岸青年協會」等組織，招待台灣網紅赴中，意圖對台進行文化統戰。而中國官媒更在今年公開招募各國網紅，提供10天免費食宿，遊覽上海、深圳等地，顯見其操作已是系統性、全球性的行動。

