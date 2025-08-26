為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    掃毒大行動！美19次海上攔截 繳獲34公噸古柯鹼及大麻

    美國海岸防衛隊卸下34多公噸古柯鹼和大麻。（擷自X@Andreafreedom76）

    美國海岸防衛隊卸下34多公噸古柯鹼和大麻。（擷自X@Andreafreedom76）

    2025/08/26 15:09

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國海岸防衛隊25日上午在佛州勞德代爾（Lauderdale）埃弗格雷茲港（Everglades）卸下34多公噸古柯鹼和大麻。據海岸警衛隊稱，他們在東太平洋和加勒比海的19次攔截中繳獲這些毒品。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這些毒品由海岸警衛隊巡邏艇「漢密爾頓號」（Hamilton）運抵港口。現場卸貨的有美國海岸防衛隊東南區指揮官、海軍少將夏米（Adam Chamie）和美國海軍南方聯合機構特遣部隊副指揮官、海軍少將薩金特（Chase Sargeant）。

    夏米表示，「漢密爾頓號」船員在過去2個多月裡一直待在船上，親自截獲超過21.32公噸古柯鹼。他指出，船員們在毒品抵達美國海岸之前，總計攔截28公噸古柯鹼和6.53公噸散裝大麻。

    夏米指出，「漢密爾頓號」船員在部署期間，還得到美國國防部和國土安全部等其他單位協助。他補充，荷蘭皇家海軍和「弗里斯蘭號」 （Friesland）船員也有參與行動。

    夏米強調，21.32公噸古柯鹼足以讓佛州所有人口因過量服用而死亡。海上攔截是阻止毒品摧毀生命和拆散家庭的最有效方法。

    薩金特認為，正在進行的防治毒品聯合行動產生積極影響。他說，正是此行動讓毒品遠離美國街頭，也讓美國贏得禁毒戰爭的勝利。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

