為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲警察總長上任不到3個月遭解職 以逮捕杜特蒂聞名

    以逮捕前總統杜特蒂聞名的菲律賓警察總長托瑞，昨天被無預警解職。（美聯社檔案照）

    以逮捕前總統杜特蒂聞名的菲律賓警察總長托瑞，昨天被無預警解職。（美聯社檔案照）

    2025/08/26 15:03

    〔中央社〕以逮捕前總統杜特蒂聞名的菲律賓警察總長托瑞，昨天被無預警解職，距離上任還不到3個月。內政部長芮慕拉說明，總統小馬可仕希望國家警署能朝不同的方向前進。

    菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）昨天簽署人事令，解除托瑞（Nicolas Torre III）職務，立即生效，人事令今天曝光。

    托瑞先前是刑事調查暨偵查部門首長，今年3月配合國際刑警組織（INTERPOL），率隊逮捕前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），6月2日被總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任命為警察總長。

    杜特蒂被控在總統任內犯下人權罪行，遭國際刑事法院（International Criminal Court）發出逮捕令，目前正在荷蘭海牙候審。

    托瑞上任後的新措施之一是推動911熱線，要求轄區警員在接獲報案後5分鐘內到達案發現場。此外，他上個月利用杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀向他「約架」單挑的機會，舉辦慈善拳賽，募得將近新台幣1031萬元的現金與物資，賑濟颱風災民。

    內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）上午召記者會說明，托瑞並未涉及不法情事，人事變動是小馬可仕的意思，希望警署能朝不一樣的方向前進。

    菲律賓警察總署（PNP）主管行政事務副總長納爾塔提斯（Jose Nartatez Jr.），今天上午接任警察總長一職。

    警察總署發表聲明，呼籲民眾勿對警署人事變動進行臆測或散佈不實消息，承諾警隊將保持專業服務民眾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播