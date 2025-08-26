石破茂外交秀破功 日本「非洲故鄉」引發烏龍解讀

日本上週在橫濱舉辦第9屆東京非洲發展國際會議（TICAD），東道主首相石破茂（左）輪番與40多國非洲領袖舉行雙邊會談。（資料照，法新社）

2025/08/26 14:29

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本上週在橫濱舉辦第9屆東京非洲發展國際會議（TICAD），東道主首相石破茂輪番與40多國非洲領袖舉行雙邊會談，原本對他的外交成績具有加分效果，但近日卻因「日本國際協力機構」（JICA）指定4個日本城鎮做為非洲4國「第二故鄉」（Hometown）的新聞，爆出了「日本要以特別簽證開放非洲移民」的烏龍解讀，並在網路延燒，讓石破原本風光的外交秀蒙上陰影。

TICAD是從1993年開始由日本主導的國際會議，日本最初的目的主要是為了拉攏非洲領袖，以取得聯合國安理會的席位，但前首相安倍晉三上任後，基於經濟和安保的觀點，將會議重點從「援助」轉型為「投資」。

請繼續往下閱讀...

每隔3年召開一次的TICAD，今年在橫濱舉行，也被石破視為是重要的外交舞台。他輪番與40多國非洲領袖舉行雙邊會談，並與每位領袖留下了笑容可掬的握手合照，還藉由晚宴的機會，自嘲「當首相一點都不好玩」。似乎想以外交成績反制黨內的逼宮壓力。

沒想到會議結束後，日本國內卻因「第二故鄉」的烏龍報導，鬧得滿城風雨。主內容是日本國際協力機構在TICAD會議中推出「非洲故鄉」構想，指定4個日本城鎮作為非洲國家的「第二故鄉」，以加強與非洲地方政府的交流與合作。4個第二故鄉包括鳥取縣長井市對接坦尚尼亞、千葉縣木更津市對接奈及利亞、新潟縣三條市對接迦納、愛媛縣今治市對接莫三比克。

但是奈及利亞一家媒體，在事後引述政府官網的說法指出，日本政府將對移居到木更津的奈及利亞年輕人設立特殊簽證類別。並且用了「official hometown for Nigerians」的字眼，將「第二故鄉」解讀為「官方移居地」，讓人以為日本將木更津市「指定為奈及利亞人的官方移居地」。

此事開始在網路發酵，木更津市公所近日更接到了許多民眾抗議或查詢的電話，動員了8到10名公所職員，一整天忙著接電話應對。

日本政府發言人林芳正25日緊急在例行記者會中澄清，日本沒有任何移民、特殊簽證或勞動力輸入的政策，強調報導和傳言不實，呼籲民眾不要被誤導。

這起風波起因是非洲國家的誤解和媒體的烏龍報導，但卻在日本網路延燒，似乎也突顯出日本民眾對石破政府的不信任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法