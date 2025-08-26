川普認了「又打給普廷」！ 2人對話後基輔挨炸讓他抓狂

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷8月15日在阿拉斯加峰會後握手。（路透）

2025/08/26 13:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普25日證實，他在上週於華府會晤烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲多國領袖後，已再度與俄羅斯總統普廷通話。根據法新社報導，川普仍相信結束俄烏戰爭的協議即將達成，但同時也透露了他與普廷對話後的矛盾心情。

當被記者問及自8月18日後是否再與普廷話時，川普給予了肯定答覆。至於最新通話的進展如何，川普回應稱：「我與他的每一次對話都是一次好的對話。但不幸的是，之後一顆炸彈被裝上並投到基輔或其他地方，我就會對此感到非常憤怒。」

請繼續往下閱讀...

川普此前曾在8月18日中斷與澤倫斯基及歐洲盟友的會談，致電普廷。他當時表示普廷已同意與澤倫斯基舉行雙邊會談，但莫斯科方面事後卻表示並無此類會談的計畫。

在川普進行元首級溝通的同時，美國國務卿魯比歐也與盟國展開協調。美國國務院表示，魯比歐25日與英國、法國、芬蘭、德國、義大利、波蘭、烏克蘭及歐盟的外交首長舉行了聯合通話。國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）指出，各國部長同意「在外交努力上持續合作，以透過一項持久的談判解決方案，來終結俄烏戰爭。」

安全保證成核心 義大利表態

在盟國之中，副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）再次呼籲，應提供烏克蘭具體且可信的安全保證，其概念源自於北約的集體防禦承諾。義大利外交部聲明指出，塔加尼「強調了為烏克蘭提供具體且可信安全保證的重要性，特別是在強化烏克蘭武裝部隊及其國防工業方面。」

然而，川普上週雖向澤倫斯基模糊地提及安全保證的進展，但他已多次與俄羅斯站在同一陣線，排除烏克蘭加入北約的可能性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法