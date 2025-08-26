怕！持刀尾隨未成年少年「誘勸玩遊戲」 中國女被制止暴走K人

中國廣州海珠區一名女子23日尾隨一名未成年少年，被路人制止後出手毆打對方，最終被現場一名肌肉男制伏在地。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

2025/08/26 20:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州海珠區近來發生一起驚險的攻擊事件，一名14歲少年晚間走在街上，遭陌生且舉止異常的女子尾隨，女子手中還藏有摺疊小刀，不斷出聲誘勸少年跟她「玩遊戲」，有路人上前阻擋女子靠近國中生，反讓女子情緒失控，朝對方用力揮拳攻擊、尖叫大吼，場面一度十分混亂。

旅義華僑作家李穎昨（25）日在X平台「李老師不是你老師」分享一段影片，事發地點在23日晚間的中國廣州海珠區，一名少年行經科韻南路時，遭到一名陌生的年輕女子尾隨滋擾。從影片顯示，女子手中藏有摺疊小刀，還不斷輕聲細語勸誘少年跟她「玩遊戲」，讓國中生嚇得趕緊向一旁圍觀的成年路人求助。

為此，其中一名男路人上前阻止女子繼續靠近國中生，不料女子突然情緒失控，發出鬼哭狼嚎的尖叫聲後，開始揮拳毆打阻擋她的男路人，驚悚場面嚇壞現場其他人。所幸另一名肌肉男趁女子不注意，衝上前拉開女子，並用力將她的雙手反鎖後，用身體將她壓制在地，才化解這起驚險攻擊事件。

針對這起事件，中國廣州市公安局珠海分局在昨（25）日發布通報，指出影片中行為異常的女性，是現年24歲、被醫院檢查罹患精深分裂症的歐陽姓女子，民警獲報後到場進行後續處置，目前已將她安排接受進一步的治療。

