法新社直擊！聖母峰垃圾多到要靠「中國製無人機」來救

一名操作員正在聖母峰基地營操作一架重型無人機，以清除棄置的垃圾。（法新社）

2025/08/26 13:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去曾是純淨無瑕的聖母峰，如今因堆積如山的空罐、瓦斯罐、塑膠與廢棄登山裝備，而得到「世界最高垃圾場」的惡名。根據法新社報導，一個無人機操作團隊在本季登山季進駐聖母峰基地營，利用其開發的重型無人機，為清除這座世界第一高峰的垃圾帶來革命性的改變。

這項計畫由尼泊爾公司「Airlift Technology」主導，在今年四月至六月初的春季登山季期間，團隊操作兩架大疆（DJI）FC 30重型無人機，飛往海拔6065公尺的一號營地。在這片人力難以高效運作的高度，無人機成功將300公斤的垃圾吊掛下山。該公司專案負責人馬哈揚（Raj Bikram Maharjan）表示：「過去的選項只有直升機和人力，兩者間沒有中間方案。因此我們提出了使用重型無人機運送垃圾的概念。」

驚人效率 10分鐘完勝10人6小時

薩加瑪塔污染控制委員會主席雪巴（Tshering Sherpa）指出，無人機的效率、成本效益與安全性，遠超過以往的方法。他對法新社表示：「無人機在短短10分鐘內，就能運載10個人需要花費6小時才能搬運的垃圾量。」這些無人機單價約2萬美元，由總部位於中國的製造商提供，以支持這次的清運行動，部分營運成本則由地方當局承擔。

除了清除廢棄物，這些無人機也被部署於運送氧氣瓶、梯子和繩索等關鍵登山裝備，大幅減少了登山嚮導與協作者穿越聖母峰最致命路段之一「昆布冰瀑」的危險趟次。此舉有效提升了路線開拓團隊的安全性。

世界最年輕完登14座8000公尺巨峰的紀錄保持人雪巴（Nima Rinji Sherpa）說：「路線開拓團隊的成員們非常高興。他們可以自己輕鬆前進，讓無人機為他們運送梯子或氧氣瓶，節省了大量時間與精力。」

