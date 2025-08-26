為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國最危險蜘蛛繁殖季開始 專家提醒切勿讓其進入室內

    英國最危險蜘蛛「假寡婦蜘蛛」繁殖季已經開始。蜘蛛示意圖，與新聞無關。（法新社）

    英國最危險蜘蛛「假寡婦蜘蛛」繁殖季已經開始。蜘蛛示意圖，與新聞無關。（法新社）

    2025/08/26 14:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱英國最危險蜘蛛的「假寡婦蜘蛛」（學名：Steatoda nobilis）繁殖季節已經開始，有專家提醒，全國人民都應該緊閉門窗，以防止這些蜘蛛進入室內。

    《每日星報》報導，「假寡婦蜘蛛」本棲息於英國南部，但如今全國都有其蹤跡，這種蜘蛛到了繁殖季將會為了尋找伴侶而四處行走，這也使民眾受到攻擊的事件激增。

    蛛形綱動物學家埃爾伍德（Tom Elwood）表示，雖然假寡婦蜘蛛的叮咬不會致命，但會引起被咬部位腫脹、灼傷，甚至會出現發燒的症狀，呼籲民眾應緊閉門窗，並保持浴缸和水槽整潔，防止假寡婦蜘蛛進到住家中。

    有英國民眾發文提到，在自家遭到蜘蛛咬傷，起初並不在意，但幾天後傷口變得又紅又腫，同時還會發癢，最後甚至會感到劇烈疼痛，之後就在窗戶縫隙以及花園發現有幾隻假寡婦蜘蛛，這才發現問題出處。

    其他網友也有類似經歷，都是近期家中突然出現假寡婦蜘蛛，但仔細觀察後發現，這種蜘蛛一般不具有攻擊性，相較其他動物，假寡婦蜘蛛已經算是極為溫順，有網友認為，會受傷原因多半是睡覺時不小心壓到牠們，所以才會被叮咬。

    熱門推播