影片曝光！法國直升機失控墜湖 機上全員奇蹟生還

法國1架直升機失控墜入湖中，所幸機上人員平安無事。（圖擷自X@CollinRugg）

2025/08/26 13:13

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國菲尼斯泰爾省（Finistere）羅斯波登（Rosporden）24日發生意外事件，1架執行例行滅火任務的莫拉內（Morane）29型直升機失控墜入湖中，所幸機上人員都平安無事。

根據《印度時報》（The Time of India）報導，當直升機飛行員試圖將水桶裝滿時，直升機尾部插進湖中。片刻之後，直升機在空中瘋狂盤旋，一些碎片飛濺到湖面上，旁觀者發出驚恐尖叫。幾秒鐘後，直升機墜入水中解體，濺起巨大水花。

神奇的是，機上飛行員和消防員都安然無恙。他們能夠自行離開直升機並安全到達岸邊。

目擊者稱墜機事件突如其來，令人毛骨悚然。身為目擊者之一的戴維（David）說，直升機俯衝得太低，且下降速度很快。他原以為直升機會爆炸成四散的碎片。

法國當局讚揚機組人員的勇氣和沈著，並強調消防員每天冒著生命風險執行任務。24日早些時候，該直升機剛完成了27次灑水作業，以保護羅斯波登附近10公頃區域免受火災威脅。

目前法國已啟動調查，以確定墜機確切原因。法國還立即恢復消防行動，派出替換直升機。

這起事故發生之際，法國正與南部野火持續鬥爭，野火燒毀面積比巴黎還要大，造成至少1人死亡和13人受傷。數千名消防人員和數十架飛機，仍在繼續撲滅火災。

NEW: Helicopter crashes into a lake while trying to scoop up water to fight a forest fire in France.



The pilot was seen dropping too quickly to fill the bucket, with the chopper's tail submerging into the water.



According to local authorities, the two men in the helicopter… pic.twitter.com/Y3piXiV4Ha — Collin Rugg （@CollinRugg） August 25, 2025

