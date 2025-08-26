為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    影片曝光！法國直升機失控墜湖 機上全員奇蹟生還

    法國1架直升機失控墜入湖中，所幸機上人員平安無事。（圖擷自X@CollinRugg）

    法國1架直升機失控墜入湖中，所幸機上人員平安無事。（圖擷自X@CollinRugg）

    2025/08/26 13:13

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國菲尼斯泰爾省（Finistere）羅斯波登（Rosporden）24日發生意外事件，1架執行例行滅火任務的莫拉內（Morane）29型直升機失控墜入湖中，所幸機上人員都平安無事。

    根據《印度時報》（The Time of India）報導，當直升機飛行員試圖將水桶裝滿時，直升機尾部插進湖中。片刻之後，直升機在空中瘋狂盤旋，一些碎片飛濺到湖面上，旁觀者發出驚恐尖叫。幾秒鐘後，直升機墜入水中解體，濺起巨大水花。

    神奇的是，機上飛行員和消防員都安然無恙。他們能夠自行離開直升機並安全到達岸邊。

    目擊者稱墜機事件突如其來，令人毛骨悚然。身為目擊者之一的戴維（David）說，直升機俯衝得太低，且下降速度很快。他原以為直升機會爆炸成四散的碎片。

    法國當局讚揚機組人員的勇氣和沈著，並強調消防員每天冒著生命風險執行任務。24日早些時候，該直升機剛完成了27次灑水作業，以保護羅斯波登附近10公頃區域免受火災威脅。

    目前法國已啟動調查，以確定墜機確切原因。法國還立即恢復消防行動，派出替換直升機。

    這起事故發生之際，法國正與南部野火持續鬥爭，野火燒毀面積比巴黎還要大，造成至少1人死亡和13人受傷。數千名消防人員和數十架飛機，仍在繼續撲滅火災。

