美韓峰會後重大宣示！ 李在明告別「安美經中」 選邊美國

2025/08/26 11:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普的強大壓力下，南韓總統李在明25日在與川普舉行首次峰會後，於華府智庫發表演說時做出重大承諾，宣示南韓將提高國防開支，並在其最大貿易夥伴中國與最重要盟友美國之間，做出更清晰的戰略選擇，強調首爾的判斷與行動，「已不可能再違背美國的基本政策方向」。

川普施壓成功 南韓承諾提高軍費

根據《韓聯社》報導，李在明在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發表演說時，明確表示：「南韓將在維護朝鮮半島安全的議題上，扮演更具領導性的角色。首先，（我們）將增加國防開支。」

此番承諾，正是在川普政府不斷施壓亞洲盟邦，要求其將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）5%的背景下所做出。根據南韓國防部數據，首爾今年的國防預算約為GDP的2.32%。李在明表示，增加的預算，將用於獲取尖端技術與資產，以強化南韓軍隊的自身能力。

李在明選邊站 告別「安美經中」

更引人注目的是，李在明在演說中，正面回應了外界對其「親中」路線的質疑。當被問及，首爾是否會繼續維持「安全靠美國、經濟靠中國」的傳統路線時，李在明強調，南韓「已無法再維持與過去相同的作法」。

他進一步闡述：「南韓已不可能再以違背美國基本政策方向的方式，來行事或做出判斷。」此番言論，被廣泛視為李在明政府在美中競爭的格局下，做出更清晰「選邊站」的重大宣示。

《路透》引述首爾總統府官員的說法，稱此次峰會成果豐碩。李在明表示，他與川普同意，將順應變遷中的安全地貌，「將雙邊同盟現代化，使其更具互惠性與未來導向」。

此外，李在明也強調，南韓將嚴格遵守1968年的「核不擴散條約」（NPT），並信守其去核化的承諾。青瓦台官員則透露，兩國在峰會中，就核能合作議題，進行了「有意義的」討論。

