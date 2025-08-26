為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國女遊新加坡插隊還反嗆：若沒中國人 新加坡算什麼？

    一名中國女遊客在新加坡環球影城不滿被其他遊客斥責「插隊」，拿出手機反拍並引爆激烈口角。（圖擷取自新聞影片）

    一名中國女遊客在新加坡環球影城不滿被其他遊客斥責「插隊」，拿出手機反拍並引爆激烈口角。（圖擷取自新聞影片）

    2025/08/26 13:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名中國女子因在新加坡環球影城被質疑插隊，與排在後方的遊客爆發激烈口角，期間女子怒飆粗口，還嗆「如果沒有中國人，新加坡算什麼！」引發爭議。環球影城營運商「聖淘沙名勝世界」其後回應，表示期望所有遊客彼此體諒，並稱事件已解決。

    綜合媒體報導，TikTok近日流傳一段影片，拍攝的男子揶揄前方一名手抱幼童的中國女遊客，「插隊好大聲啊，哇，那個插隊無敵啊」，中國女不滿，拿出手機反拍男子，並以中文反擊說：「就你會直播嗎？就你會拍嗎？」

    中國女數度怒嗆：「儍逼說什麼華人，華人丟華人臉。你不是華人嗎？」「華人怎麼了？中國人丟你的臉？吃你的喝你的？你媽沒有華人，沒有中國人，你媽算個屁！」她更語出驚人的表示，「如果沒有中國人，新加坡算什麼？」

    拍攝的男子則諷刺回道：「好，你偉大。你中國人最偉大。」

    影片引發不少網友批評，認為該名中國女子行徑離譜，「在新加坡就是要排隊」。另有網友認為，該女可能因為家人已經排隊，才帶著孩子「插隊」，但她應事先告知排在後方的遊客，以免誤會。

