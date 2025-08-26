只因參加蔡英文飯局！紐時爆台裔女議員慘遭「中共打手」搞下台

前美國紐約州州參議員曲怡文（中）來自台灣。（中央社）

2025/08/26 11:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》25日刊出長篇調查報導，揭露中共正透過其駐紐約領事館，將眾多登記為非營利組織的「同鄉會」，變為其遂行境外干預、滲透紐約各級選舉的工具。這些組織不僅為親共候選人動員、募款，更以威脅利誘等手段，打壓任何膽敢反對北京、支持台灣的政治人物，其中包括台裔的前紐約州參議員，就因出席蔡英文總統的僑宴，而遭鎖定並最終落選。

出席蔡英文僑宴 台裔參議員遭鎖定

這篇題為「中共如何影響紐約各級選舉」的調查報導，鉅細靡遺地還原了台裔的前紐約州參議員曲怡文（Iwen Chu），如何因參加2023年時任總統蔡英文過境紐約的僑宴，而付出沉重政治代價。兩名與會者向《紐時》證實，僑宴結束後，中國外交官便立即召集多個同鄉會成員至領事館，「關切」曲怡文對台獨的立場。

請繼續往下閱讀...

不久後，曲怡文更直接收到中領館的「約談」郵件。她在與中方副總領事會面時，遭對方當面施壓，稱外界對她出席僑宴一事感到不滿，形容當時情況「一觸即發」。儘管曲怡文強調自己專注紐約地方事務，但為時已晚。

北京「頭號掮客」出手 策動親共候選人

報導點名，北京在紐約的「頭號權力掮客」、福建同鄉會創始人陳善莊（Chan Sin Chang），隨即開始物色能與曲怡文對抗的共和黨候選人。他親自「面試」了香港出生的前陸戰隊員陳學理（Steve Chan），詢問其對台港議題的看法。最終，在陳善莊的運作下，過去曾支持曲怡文的眾多同鄉會，紛紛倒戈轉向支持陳學理，致使曲怡文在去年十一月的選舉中，以懸殊差距落敗。

天安門學運領袖也遭恐嚇：打到不能選

中共的黑手，甚至延伸至暴力威脅。曾參與八九民運的前天安門學運領袖、退役美國陸軍牧師熊焱（Xiong Yan），2021年決定在華人聚集的選區競選國會議員。根據聯邦檢察官後來提出的刑事指控，中國國安部一名間諜，隨即雇用私家偵探，意圖挖掘其黑料。在電話錄音中，該名間諜甚至指示：「暴力也可以…打到他不能參選。」

熊焱更向《紐時》證實，中領館曾指示多位同鄉會領袖反對他，包括威脅若支持他，在中國的商業利益將受損，並設計圈套，誘騙他拍下反對設立天安門紀念館的照片，在中文媒體上大肆抹黑。

